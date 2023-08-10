彰化銀行董事長凌忠嫄率領高階主管親赴洛杉磯分行主持喬遷典禮，特別邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長、美華銀行公會劉建虹會長共同為新辦公室啟用舉行剪綵儀式，與洛杉磯台商、僑界人士、金融同業一同慶祝洛杉磯分行喬遷。

彰化銀行洛杉磯分行為優化營業環境及響應永續治理理念，特地挑選洛杉磯著名雙塔大樓之一的城市國民大樓（City National Plaza）作為洛杉磯分行新的辦公室，該大樓位於洛杉磯精華地段South Flower街上，交通便捷，大樓並獲美國綠建築協會國際綠建築認證第一品牌－LEED白金級認證，符合彰化銀行推動永續治理、重視環境保護的經營理念。

彰化銀行在美深耕超逾三十年，在美國最大的兩個城市紐約與洛杉磯設有分行。加州為美國高科技重鎮，也是海外華人最喜歡的地區，不僅有很多成功的華裔企業家，台商也多落腳於此，彰化銀行在美西服務台商、深耕僑界已有33年，累積豐富的服務台商和僑界經驗。近年美國政府大力鼓勵製造業回流、推動在美建立半導體產業鏈，提供優惠措施吸引許多台商到美國發展。

彰化銀行深知台商的需求，致力提供最好的金融服務，董事長凌忠嫄率領團隊到洛杉磯，親自拜訪台商探察市場。凌忠嫄表示，本次洛杉磯分行喬遷，新家新氣象，人旺財更旺，一定要做到、做好「台商到哪裡，服務到哪裡」，攜手客戶成為台商永續經營的最佳金融夥伴。