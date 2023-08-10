為了讓自己在床上更加兇猛，許多男生可能會尋求各種方式協助金槍不倒一展雄風，其中入珠就是不少人選擇的方式之一。一位泌尿科醫師分享，近日他遇到一位要門診手術的入珠患者，提到感覺入珠過程很痛，沒想到收到神回覆，說很像知名甜甜圈品牌Mister Donut的吉祥物「波堤獅」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時他們正在泌尿科訓練，遇到一位要求移除入珠男生準備進行門診手術，他提到「入1圈感覺很痛欸…」，沒想到對方回覆，「很像波提獅啊你不覺得嗎？」，讓他完全不知未來該怎麼看待甜甜圈吉祥物。

對此，許多網友紛紛回應，「不要玩食物…」、「你有考慮過波堤獅的心情嗎？」、「是把佛珠整圈用在XX裡面喔！」、「波堤獅不排除提告」、「…想像了畫面，真的感覺回不去了」、「波堤獅該出周邊商品了吧」、「改名入珠獅了」。

另外有不少人直呼得知此事後不敢再吃甜甜圈，「…省下點心錢了，真是謝囉」、「再也不敢吃甜甜圈了，會有畫面」、「給我住口啊啊啊啊啊啊，我的甜甜圈」。