寇家瑞分享他之前帶女兒上課照。（齊石傳播提供）

寇家瑞臉上被女兒貼了貼紙。（齊石傳播提供）

寇家瑞花很多時間陪伴女兒。（齊石傳播提供）

「星二代」藝人寇家瑞晉升人父後，近期罕見在社群分享和女兒可愛互動日常，父親節這天則發出他和3歲女兒「桔梗」，以及「爺爺」寇世勳和孫女的溫馨合照，只見爺爺看著孫女眼神是滿滿的寵愛，寇家瑞則戴著一個手作紙領帶 ，原來是女兒親手做給他的，上面寫著「l love Dad」，令寇家瑞感動不已 ，覺得女兒長大得好快，已經可以親手作禮物給爸爸。

寇家瑞也分享他之前帶女兒參加課程照片，還有女兒調皮地在他臉上貼了滿滿貼紙的搞笑照，文中寫上「這是地方爸爸，你知道的」，即便是透過手機螢幕也能感受到滿滿的父愛，同經紀公司的藝人馬宥璇忍不住留言「有多愛你就有多少貼紙」，寇家瑞逗趣回覆「情債難還」，跟女兒有趣的互動讓粉絲留言直呼好可愛！

談到成為父親後的感悟，他說，在帶女兒的過程中，會回想起自己的成長過程， 因為他小時候，爸爸寇世勳的教育方式比較嚴肅，跟他之間比較有距離感，現在自己當了父親之後，他將童年時與爸爸之間的親子互動經歷投射到身上，希望自己不只是孩子的爸爸，也能成為她的朋友，希望跟孩子的相處方式是有趣的。提到自己的教育方式，他說，當孩子犯錯要指正她的同時，也會反思自己要以身作則，女兒則透過模仿爸爸的方式來學習，而不用特別去嚴厲的規定女兒要做什麼。

現在的寇家瑞，除了工作外，花了很多時間陪伴女兒，不想錯過女兒成長的過程，熱愛健身的他時常在家做滾輪、伸展拉筋的一些動作，有一天女兒突然模仿起這些動作，他才發現原來小朋友的學習能力這麼強，默默地都在觀察爸爸的行為，女兒做著不標準的健身動作，可愛的行為讓他覺得相當有趣。

寇家瑞一說到女兒滔滔不絕地分享，女兒知道爸爸喜歡吃巧克力，現在開始在學習分辨顏色，看到咖啡色的東西都會以為是巧克力，然後會拿給爸爸說是要給爸爸的；有時因為工作原因會將女兒送到托嬰所，一整天沒見面後，女兒就會在他耳邊說「爸爸我想你、、「爸爸我愛你」，工作結束去接送時，女兒一看到他就會從遠遠的地方開始小跑步過來抱著他，暖心舉動讓他非常窩心感動。

寇家瑞從《光陰的故事》出道，之後演出《讓愛飛揚》、《小娘惹》、《最佳利益3最終利益》等作品，不段嘗試新角色且突破自我，在今年播出的《最佳利益3》飾演護理師陳哲易，帶起的安樂死議題也吸引觀眾熱烈討論，從不對自己設限的寇家瑞也期待日後有機會接觸更有討戰性的角色。