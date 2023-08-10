台北捷運公司運輸本業虧損，開源節流下也節省電費，令近日不少乘客反應冷氣溫度不夠、車廂悶臭。台北市長蔣萬安9日表示，北捷夏季空調溫度高運量及文湖線調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻23度。而經濟部能源局昨日澄清，規範20類場所中未包括捷運車廂溫度，更稱經實測捷運場站空調溫度，都可符規範。對此，前立委郭正亮10日就表示，「如果是一個電力供應充沛的國家，怎麼會有這種問題？完全都不面對，因為你要撐到2024，等賴清德當選之後，蔡英文這8年的後遺症總爆發，到時候後悔都來不及」，引發討論。

郭正亮10日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「未來有可能成為賴清德副手的鄭麗君，2013年還指控台電藏電，請問蔡英文執政7年找到了沒？藏電有必要對20種場所去做限電、限溫嗎？」郭正亮更提到，蔣萬安9日下命捷運不要限溫，「所以表示本來是有限溫的，怎麼會沒有？如果不缺電就不用限溫」。

郭正亮更說，「今年兩岸跟能源兩大議題會成為主軸，有網友就在問我說賴清德的支持度為什麼鞏固在35％？就是同溫層效應，民進黨的支持者相信不會缺電，可以把核能弄到0，我們的再生能源可以2025就到20％，所以我說這才是台灣的悲哀，沒辦法針對數字數據來理性討論」。

郭正亮也說，「因為你的行為就會讓人家覺得一直有限電措施，這就是明顯在調度電，如果電夠用怎麼需要調度呢？就是他那臨時就要做處理，有一些跡象就顯示，就是一直有缺電」，郭正亮最後更說，「如果是一個電力供應充沛的國家，怎麼會有這種問題？你完全都不面對，因為你要撐到2024，等賴清德當選之後，蔡英文這8年的後遺症總爆發，到時候你後悔都來不及，大家只能兩手一攤，沒輒」。