統一超商台灣7-ELEVEN持續穩健展店、線上線下策略，7月主打霜淇淋、思樂冰、國民便當、CITY系列等話題商品，並開出桃園復興鄉「羅浮門市」、全台首家24小時營運的拿了就走無人超商「X-STORE 7」與年度盛典高雄啤酒節等，帶動本業營收穩健成長。轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一生活（康是美）、上海7-ELEVEN、浙江7-ELEVEN等，亦挹注整體營收成長。

其中OPEN POINT生態圈，會員交易金額持續創同期新高、年成長近2成，串聯icash Pay持續擴充線上線下支付場景，更領先同業推出台日旅遊生活服務平台，海內外服務據點突破48萬個據點、滿足1,650萬會員；鮮食則藉由話題商品、自有品牌創新生活食飲體驗、帶動類別業績成長超過1成。

而24小時現做飲品，在運用話題新品、深耕精品咖啡市場、善用OPEN POINT APP行動隨時取服務，帶動類別業績成長1成；且中元普渡、中秋早鳥採買等節慶節令商機，也進一步帶動相關類別業績成長1～2成。8月則瞄準父親節、七夕情人節、中元普渡月、開學採買、中秋節贈禮商機，樂觀營收穩定向上。