農曆7月是「中元普渡月」，Uber Eats 平台大數據發現，去年中元檔期，紐西蘭陽光金圓頭奇異果、金車伯朗咖啡、黑松FIN補給飲料為最熱門的前3名拜拜供品。此外，Uber Eats分享3大普渡攻略。

今年，Uber Eats攜手優市、全聯福利中心、家樂福、大潤發、萊爾富、傳統市場、新光好好集、Mia C’bon、聖德科斯、楓康超市、小北百貨，以及寵物公園等15家商店合作夥伴，推出中元拜Buy專區，並且於即日起至9月5日止，祭出最低32折銅板價至95折不等優惠。

Uber Eats 今年5月推出的生鮮雜貨團購功能剛好在中元節派上用場，消費者可以輕鬆在 Uber Eats App 上建立「團購訂單」，邀請家人、鄰居或同事一起買、一起省。此外，Uber Eats 今年也首度攜手民俗專家謝沅瑾老師合作，推薦 Uber Eats「五購優」吉利拜拜組合。

Uber Eats 攜手全聯、家樂福推限時瘋搶銅板價商品 最低32折起，中元普渡上 Uber Eats ，不只省時省力還省錢。（Uber Eats提供／古明弘台北傳真）
Uber Eats 攜手全聯、家樂福推限時瘋搶銅板價商品 最低32折起，中元普渡上 Uber Eats ，不只省時省力還省錢。（Uber Eats提供／古明弘台北傳真）

普渡攻略一：Uber Eats 線上揪「團BUY」，中元供品「自由選」、 輕鬆「拜」

揪團的人可以點選「團購訂單」，即可透過各種通訊軟體（AirDrop、訊息、LINE Facebook Messenger等），將團購訂單的連結複製或直接傳送邀請親友入團，並且可以設定結單時間；而受邀者只需打開連結、點選「參加團購」，就可以自由將商品加入購物車。完成選購後，主揪人進入「購物車」即可一次確認所有待買清單，最後只要點選「一鍵下訂單」就完成本次團購。

普渡攻略二：輕鬆組 求財運 ! Uber Eats 攜民俗專家謝沅瑾推薦「五購優」拜拜組

民俗專家謝沅瑾老師運用五行相生的概念，推薦「五購優」吉利拜拜自由組，民眾可根據所求輕鬆準備相對應的供品，祈求財運亨通。

正財運－「木」吉利拜拜組：以象徵發財的爆米花搭配奇異果、綠豆、蘋果汁，祈求正財好運。

正財運－「火」吉利供品組：同為求正財的「火」吉利普渡供品組，集結代表山珍海味的辣味肉醬罐頭加上火龍果、沙拉油、紅豆粉粿牛奶冰棒。

偏財運－「土」吉利拜拜組：匯聚有五穀豐收意涵的一等米和綜合堅果與肚臍橙、玉米粒混搭，祈求偏財好運。

偏財運－「金」吉利拜拜組：黃金奇異果諧音「吉利果」、具有財富象徵，結合好事連發的牛奶花生禮盒、蓮子、合金筷。

偏財運－「水」吉利拜拜組：以氣財旺的汽水搭配山竹、藍莓、三明治鮪魚罐頭、泡麵、黑豆組合出能求偏財的「水」拜拜組。

普渡攻略三：小資普渡抗通膨必收！Uber Eats 新推線上「折扣月曆」，限時銅板價、超殺折扣不漏接

即日起到9月5日期間，Uber Eats 聯手15家商家合作夥伴推出「中元拜Buy」優惠活動，食品乾貨最低6折起。其中，全聯福利中心、家樂福更分別於8月9日至8月22日、8月23日至9月5日期間，每周接力祭出獨家銅板價商品，爆殺折扣低至32折起，例如全聯福利中心推出40元太古可口可樂6入組（原價95元）、紐西蘭陽光金圓頭奇異果祭32折優惠，銅板價10元就能買到；家樂福則有農心辛拉麵超值包5入、台鳳非基因改造玉米粒3入組、黑松沙士6入、台糖大豆沙拉油 3L等商品，統統限時銅板價。

對於擔心錯失優惠資訊者，Uber Eats 推出線上「折扣月曆」，無論是超殺折扣、獨家商品、五花八門的多元選擇等都會自動記下來。

傾巢400警力全面維安 「淡水大拜拜」圓滿落幕
台北鹹粥銅板價20元 他讚CP值完勝「阿堂」：可買15碗
《百貨股》搶攻普渡商機 統一超業績拚增3成
#UberEats #拜拜 #銅板價 #團購 #普渡