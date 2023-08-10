農曆7月是「中元普渡月」，Uber Eats 平台大數據發現，去年中元檔期，紐西蘭陽光金圓頭奇異果、金車伯朗咖啡、黑松FIN補給飲料為最熱門的前3名拜拜供品。此外，Uber Eats分享3大普渡攻略。

今年，Uber Eats攜手優市、全聯福利中心、家樂福、大潤發、萊爾富、傳統市場、新光好好集、Mia C’bon、聖德科斯、楓康超市、小北百貨，以及寵物公園等15家商店合作夥伴，推出中元拜Buy專區，並且於即日起至9月5日止，祭出最低32折銅板價至95折不等優惠。

Uber Eats 今年5月推出的生鮮雜貨團購功能剛好在中元節派上用場，消費者可以輕鬆在 Uber Eats App 上建立「團購訂單」，邀請家人、鄰居或同事一起買、一起省。此外，Uber Eats 今年也首度攜手民俗專家謝沅瑾老師合作，推薦 Uber Eats「五購優」吉利拜拜組合。

Uber Eats 攜手全聯、家樂福推限時瘋搶銅板價商品 最低32折起，中元普渡上 Uber Eats ，不只省時省力還省錢。（Uber Eats提供／古明弘台北傳真）

普渡攻略一：Uber Eats 線上揪「團BUY」，中元供品「自由選」、 輕鬆「拜」

揪團的人可以點選「團購訂單」，即可透過各種通訊軟體（AirDrop、訊息、LINE Facebook Messenger等），將團購訂單的連結複製或直接傳送邀請親友入團，並且可以設定結單時間；而受邀者只需打開連結、點選「參加團購」，就可以自由將商品加入購物車。完成選購後，主揪人進入「購物車」即可一次確認所有待買清單，最後只要點選「一鍵下訂單」就完成本次團購。

普渡攻略二：輕鬆組 求財運 ! Uber Eats 攜民俗專家謝沅瑾推薦「五購優」拜拜組

民俗專家謝沅瑾老師運用五行相生的概念，推薦「五購優」吉利拜拜自由組，民眾可根據所求輕鬆準備相對應的供品，祈求財運亨通。

正財運－「木」吉利拜拜組：以象徵發財的爆米花搭配奇異果、綠豆、蘋果汁，祈求正財好運。

正財運－「火」吉利供品組：同為求正財的「火」吉利普渡供品組，集結代表山珍海味的辣味肉醬罐頭加上火龍果、沙拉油、紅豆粉粿牛奶冰棒。

偏財運－「土」吉利拜拜組：匯聚有五穀豐收意涵的一等米和綜合堅果與肚臍橙、玉米粒混搭，祈求偏財好運。

偏財運－「金」吉利拜拜組：黃金奇異果諧音「吉利果」、具有財富象徵，結合好事連發的牛奶花生禮盒、蓮子、合金筷。

偏財運－「水」吉利拜拜組：以氣財旺的汽水搭配山竹、藍莓、三明治鮪魚罐頭、泡麵、黑豆組合出能求偏財的「水」拜拜組。

普渡攻略三：小資普渡抗通膨必收！Uber Eats 新推線上「折扣月曆」，限時銅板價、超殺折扣不漏接

即日起到9月5日期間，Uber Eats 聯手15家商家合作夥伴推出「中元拜Buy」優惠活動，食品乾貨最低6折起。其中，全聯福利中心、家樂福更分別於8月9日至8月22日、8月23日至9月5日期間，每周接力祭出獨家銅板價商品，爆殺折扣低至32折起，例如全聯福利中心推出40元太古可口可樂6入組（原價95元）、紐西蘭陽光金圓頭奇異果祭32折優惠，銅板價10元就能買到；家樂福則有農心辛拉麵超值包5入、台鳳非基因改造玉米粒3入組、黑松沙士6入、台糖大豆沙拉油 3L等商品，統統限時銅板價。

對於擔心錯失優惠資訊者，Uber Eats 推出線上「折扣月曆」，無論是超殺折扣、獨家商品、五花八門的多元選擇等都會自動記下來。