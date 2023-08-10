今（10）日下午17時28分許，在國道3號南向72.2公里龍潭路段， 發生1輛營業半聯結車、2部小自客車、2部小自客貨、1部租小客貨車、1部自小貨車，等共7部車交通事故。（圖／警方提供）

今（10）日下午17時28分許，在國道3號南向72.2公里龍潭路段， 發生1輛營業半聯結車、2部小自客車、2部小自客貨、1部租小客貨車、1部自小貨車，等共7部車交通事故。（圖／警方提供）

今（10）日下午17時28分許，在國道3號南向72.2公里龍潭路段， 發生1輛營業半聯結車、2部小自客車、2部小自客貨、1部租小客貨車、1部自小貨車，等共7部車交通事故。（圖／警方提供）

今（10）日下午17時28分許，在國道3號南向72.2公里龍潭路段發生一起7車追撞事故，共造成9人受傷送醫，疑因天雨路滑失控所致，詳細肇則還有待釐清。

警方表示，今（10）日下午17時28分許，在國道3號南向72.2公里龍潭路段， 發生1輛營業半聯結車、2部小自客車、2部小自客貨、1部租小客貨車、1部自小貨車，等共7部車交通事故。

王姓男駕駛半聯結車，因天雨路滑操作失控撞擊內側護欄，佔用內側及中線車道後，致使後方6部車閃避不及再發生碰撞事故，共造成現場9人受傷送桃園國軍醫院檢傷後，所幸人員皆是受輕傷，經檢測駕駛人皆無飲酒情形。

國道警呼籲用路人，駕車行經雨區應減速慢行、如遇「水漂效應」時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、緊握方向盤，讓車輛穩定直行，直到恢復控制為止。高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，尤其天候不佳更要「安全距離保持好，養足精神上國道」以共同維護行車安全。