國民黨總統參選人侯友宜9日提出「以核減媒」能源政策。民進黨主席、總統參選人賴清德同日則強調台灣其實不缺電。民眾黨台北市議員林珍羽今(10日)在《大新聞大爆卦》節目強調，即便現在府院黨、綠營、三民自各種媒體全面護航賴清德，但包括光電、爐渣案、88槍等弊端，當中間選民、甚至連本命區都開始質疑賴清德的立場，他的基本盤其實會逐漸流失，若無法正面回應，賴可能就沒辦法穩坐他的35％民調支持度。

「現在所有人就開始攻賴清德他的本命區！」林珍羽表示，即便現在府院黨、綠營、三民自各種媒體全面護航賴清德，但賴清德的問題是沒有辦法靠這些人去幫他擋下來的。從他選黨主席到現在，台南這一塊都是賴清德不敢去面對的，他即便叫台南所有民意代表站起來、道歉之後，問題沒有被解決，比如說之前的光電、爐渣案、88槍等等，可以發現他們用種電、漁電共生各種花言巧語去把它蒙蓋起來，不敢讓人家檢視。

林珍羽直言，為什麼？因為對賴清德實在太傷了！所以為什麼府院黨全部都要出鞘？因為護主心切。因為如果不趕快護他，不趕快轉移目標，不趕快打柯文哲，這些東西可能都會被翻出來，那賴清德可能就沒有辦法穩坐他的35％了。

「因為有很多中間選民一直在看，海水退了就知道誰沒有穿褲子了。」林珍羽質疑，所以現在府院黨都是先派發言人出來，跟你胡攪蠻纏一番。但是賴清德他有多久沒有面對媒體了？賴清德有多久沒有去面對他該回應的問題了？

主持人馬千惠提到，賴前兩天去有上一個專訪。「那是他們同溫層的專訪嘛，球都做好了讓你去講！」林珍羽強調，這也是民進黨選舉非常厲害的地方，他為了勝選，可以完全背棄過去三、四十年的堅持，及他的理念。所以可以看到很多台南的朋友，或者本來他本命區的人，一直面對他質疑，現在你的立場到底是什麼？賴清德沒有講清楚的話，他原本的基本盤其實是會逐漸流失的。

林珍羽指出，賴清德派再多的府院黨來去護航，也護航不了賴清德已經忘了他自己本來的一些意向跟理念，這是賴清德現在要非常小心的地方。