副總統賴清德12日將啟程訪問巴拉圭。國安人士透露，大陸近日拉攏中南美洲媒體，發動涉台及反賴的負面文宣。外交部今晚表示，已掌握中國收買他國媒體企圖抹黑及打壓我國正常外交作為之舉，除將及時澄清各項不實報導外，正告北京當局，我國不會屈服於中國威權政府的脅迫。

國安人士指稱，中國為打壓賴清德此次出訪成效，近日規劃拉攏中南美洲媒體，發動涉台負面外宣，包括「巴拉圭不歡迎台灣政治人物到訪進行選舉作秀」等內容。

外交部發言人劉永健指出，中國打壓我國外交空間一向不遺餘力，並持續利誘國內外的媒體接二連三釋放醜化我國外交工作的假訊息，對國人進行認知作戰，並企圖干擾賴副總統出訪，外交部呼籲各界認清真相，切勿落入中方圈套而遭誤導。

他說，外交部已掌握中國收買他國媒體企圖抹黑及打壓我國正常外交作為之舉，外交部及駐外館處除持續密切掌握相關情況，並及時澄清各項不實報導外，同時也正告北京當局，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家，我國與友邦的往來是國家主權的正常作為，不容其他國家置喙，也不會屈服於中國威權政府的脅迫。

劉永健強調，我國將堅守自由民主的價值，聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，積極爭取國際的認同及支持，拓展台灣應有的國際地位。