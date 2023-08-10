民進黨主席賴清德9日在中常會上稱台灣不缺電，並當場拿手機搜尋備轉容量，數據顯示10.03%為供電充裕的綠燈，但距離「供電吃緊」的黃燈(10%至6%)只差0.03%，險遭打臉。台北市議員、國民黨立委參選人游淑慧批評，賴清德在同溫層內嘻嘻哈哈，不肯面對民進黨推出錯誤的能源政策，導致台電慘賠的狀況。

游淑慧10日在臉書發文指出，綠電的發展跟預估的進度落差甚遠，經濟部預估2022年風力發電應該要達到201萬瓩，實際執行進度僅有24%；而太陽光電要達到355萬瓩，實際執行進度也只有57%。現在台電虧損4000億已經瀕臨破產，侯競辦國政顧問團召集人杜紫軍指出，依照目前來看，2025年再生能源占比只能到15%的話，未來電價漲幅至少會達到45%。

游淑慧也直接點出，現今再生能源技術尚未成熟，太陽光電平均發電成本是4元，台電公告112年第一期太陽光電躉購費率落在4到5.8元之間，而現今民生平均每度電為2.6元，「這種虧損的生意，要台電怎麼不破產？」

游淑慧痛批，民進黨權貴透過綠能相關產業發大財，行政院長陳建仁也表態下半年不調電價，不調整電價就是怕影響選票，換來的代價就是台電持續虧損。根據台電年度預決算書，台電負債總額111年底增至2兆1980億元，預計112年底負債總額將增至2兆4155億元，負債比佔97%。若台電未來真的破產，民眾恐將多繳稅填補債坑。

游淑慧喊話，不需要用意識形態看待核電，核能是台灣不能放棄的選項，能源多元化缺電風險才會低，提供便宜的電價給各位鄉親，台電也能免於瀕臨破產的情況。