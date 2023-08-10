深色墨鏡、皮革外套和牛仔褲，這是最近在中南美國家一位具有影響力的政客稀鬆平常的裝扮。隨著42歲的薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）爆紅，人氣擴散中南美全境，民眾開始爭相模仿他的穿衣風格。

據《朝鮮日報》報導，薩爾瓦多的謀殺率曾穩居全球第一。布格磊在出任薩爾瓦多總統後，領導超強硬的犯罪掃蕩作戰，以此迅速成為中南美的超級明星。當對慢性治安問題感到厭倦的各國國民為他推土機式的統治歡呼雀躍時，外界卻愈發擔憂新的獨裁體制可能趁機紮根。

2019年6月就任的布格磊，已於上月正式宣布參加下屆總統選舉。2021年，在該國大法院和選舉委員會的決定下，廢除了禁止連任的選舉規定。布格磊在社交媒體上稱自己是「薩爾瓦多的獨裁者」，並公開表示挑戰連任。布格磊毫不掩飾地表露對權力的慾望，而他的支持率竟達到了驚人的水平。最近一項民調顯示，支持布格磊政權的受訪者高達93％。

布格磊去年3月聲稱要根除犯罪，並在宣布國家進入緊急狀態後，動用公權力展開掃蕩黑幫大作戰，其支持率自此開始飆升。在這場名為「鐵拳統治」的作戰中，約有7萬人被收監，佔總成年人人口的2％。

警方有權逮捕任何被懷疑是黑幫的人。為容納被捕的嫌疑人，該國還新建了中南美最大規模的監獄。針對這種「先抓再說」的犯罪掃蕩作戰，鎮壓人權的譴責聲不絕於耳，但謀殺率確實大幅下降。該國2015年每10萬人的謀殺率，為全球最高水平的106起，2022年降至8起，下降了92％以上；流亡到美國或墨西哥的國民人數也減少了44％。

布格磊的祖父母是巴勒斯坦裔移民。布格磊自2015年起，擔任薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多市長4年而名聲大噪。2019年，當時38歲的布格磊以「民族團結大聯盟」（GANA）候選人的身分參加總統選舉。他以「年輕、打破常規」的領袖形象，力壓2大黨候選，成為當屆黑馬。然而，布格磊缺乏政治基礎，輿論普遍認為他任期內會受制於既得利益階層。他還曾不顧國際機構的警告，立法使薩爾瓦多成為全球首個將虛擬貨幣「比特幣」指定為法定貨幣的國家，又因為比特幣暴跌，遭遇財政危機等統治危機。

20世紀以後，薩爾瓦多先後經歷了6次政變，自1980年起，左右陣營經歷了長達12年的流血內戰。對於政局長期動盪，飽受慢性治安不穩之苦的國民而言，布格磊宛如「抗爭巨惡的正義使者」。有分析認為，他之所以會在社交媒體上稱自己為「世界上最帥氣的獨裁者」就是出於對高支持率的自信。

因為民眾對布格磊的狂熱支持，甚至出現了「布格磊主義（Bukelismo）」這樣的新詞，並呈現出向鄰國擴散的態勢。各國領袖和有影響力的政客，開始不分左右派爭相效仿。

在即將於20日舉行首輪總統選舉的厄瓜多，民眾對布格磊的喜愛度高達58％，甚至壓倒了該國總統拉梭的20~30％。這讓厄瓜多總統候選人之一的耶安·托比克，自稱「厄瓜多布格磊」，並開始蓄胡和穿皮革外套參加競選活動。在首輪投票中位居首位的瓜地馬拉前第一夫人托瑞斯宣稱，「將以薩爾瓦多為榜樣，推行布格磊式的政策。」

哥倫比亞5月的一項民調顯示，55％的受訪者表示，「希望選出像布格磊一樣的總統」，67％受訪者則表示，「需要布格磊式的大型監獄」。

在宏都拉斯方面，總統卡蕬楚也開始模仿布格磊，在正式活動中佩戴墨鏡。秘魯右派陣營的下屆總統候選人利馬市長阿利亞加表示，「布格磊創造了奇蹟」，並承諾打擊犯罪。在阿根廷，總統候選人庫內歐也戴著墨鏡自稱是「阿根廷布格磊」。

為此，對「布格磊症候群」的擔憂聲甚囂塵上。哈佛大學拉丁美洲研究所所長萊比茨基表示，「布格磊受歡迎是為了保障社會安全，選民們甘願接受對人權、市民自由、法治等的侵犯而導致的現象。」