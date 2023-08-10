台南市今（10）日清晨出現猛烈降雨，安平區、南區、安南區、北區3小時累積雨量高達100mm，多地排水不及導致積淹水。有專家表示，今晚台南仍會有一波大雷雨來襲，「外海還有一大片正在發展」，貼文一出，讓許多南台灣的居民崩潰，認為連日來的降雨比颱風還要折磨人。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間發文示警台南，表示即將會有下一波大雷雨來襲，從雷達回波圖可見，「外海還有一大片正在發展，表示環境很不穩定」，提醒當地居民要注意天氣變化。

對此，有南台灣的網友回應，「已經聽到打雷聲」、「高雄已經開始了」、「這個雨一直來！連續來！不斷地來，比颱風折騰！」、「仁德雷雨又開始了」、「高雄暴雨」、「今天下雨下到我會怕」、「下到懷疑人生」、「超煩的！快長香菇了啦」。

事實上，受到西南風、對流雲系發展旺盛影響，氣象局今晚對南高屏等6縣市發布大雨特報，嘉義以南、澎湖皆可能出現局部大雨，伴隨著雷擊、強陣風，預估風雨從今晚一路持續到明日清晨。大雨範圍包括：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、澎湖縣。