為搶攻台灣高資產族到海外投資置產商機，源自台中七期的「加拿大閣睿」，首度在溫哥華推出「閣睿Marco Polo」醫療、教育商業廣場，總銷金額高達83億元，將於全球六個城市同步銷售！

加拿大閣睿今（10）日宣布，加拿大最大的醫學美容集團R-MEDY，不僅一口氣買下該商辦8樓逾半層空間，且計劃打造為該區最大的醫療診所，同時也將為「閣睿Marco Polo」商辦客戶及周遭住戶提供高規格的醫療服務。

深耕溫哥華富人區，並導入台灣豪宅禮遇溫度的加拿大閣睿創辦人徐睿隆表示，因為有感於新移民很難在短時間內在加拿大得到妥善的醫療服務，因此與加拿大第一醫療集團R-MEDY攜手合作，將「健康」納入全新售服「GRYPHON VIP」的一環，為客戶提供既迅速又尊榮的醫療內涵；更因為雙方對健康與美學的理念相同，R-MEDY不惜砸重金購置「閣睿Marco Polo」，不但為加拿大閣睿的客戶服務，自己也成為加拿大閣睿的客戶，可謂「親上加親」。

徐睿隆強調，R-MEDY醫療集團是一家結合家庭醫療和功能醫學的全球個人健康管理中心，目前為加拿大最大的醫學美容集團，也是加拿大最大的肉毒桿菌診所。

高度注重醫療品質的R-MEDY醫療集團，會選擇進駐「閣睿Marco Polo」商業廣場有三大主因：一是認可加拿大閣睿的品牌，二是「閣睿Marco Polo」的規劃，三是該商場所位居的地段。專程飛來台灣的R-MEDY與Vancouverlaser創辦人Dr. Martin Braun透露，過去也有不少開發商相中該醫美集團的名氣，主動接洽尋求合作，但因雙方理念與溝通時有差距，一直沒能完成，只有加拿大閣睿對品質與生活美學的堅持和「R-MEDY」非常契合，讓此次合作格外順利。因此集團一口氣買下「閣睿Marco Polo」8樓逾半層空間，計劃打造為該區最大的醫療診所。

R-MEDY與Vancouverlaser的聯合創辦人Harry進一步指出，溫哥華醫療服務業習慣聚集於同一棟大樓，既方便客戶就診，彼此也形成聚客效應，為了Cambie走廊進行中的都市更新計畫，已有兩棟老舊醫療大樓被拆除，讓裡面的診所被迫離開，然而他們的主要客戶依然在這裡，遷走的診所仍想方設法回到Cambie走廊，這也造成當地可設立醫療診所的商業大樓供不應求，「搶先一步進駐位於Cambie走廊核心的閣睿Marco Polo，是我們非常重要的一次布局。」徐睿隆表示，深感新移民在加拿大的就醫困擾，因而希望將良好的醫療服務品質與居住需求兩相結合，雙方理念相通，深度合作水到渠成。

R-MEDY未來也將邀請亞洲功能醫學教父梁錦華進駐，為「閣睿Marco Polo」客戶及周遭住戶們提供高規格醫療服務。源自台中七期的「加拿大閣睿」，以品牌建商的態度與實力成為當地第一品牌，新作「閣睿Marco Polo」醫療．教育商業廣場，目前除了R-MEDY進駐的國際醫療樓層外，更規劃了高端教育樓層，吸引加拿大大都會交響樂團「VMO」與政府托育中心計畫進駐。徐睿隆說，「閣睿Marco Polo」建構了咖啡空間、健身會館、商務中心、中庭劇場、Lounge、美食廚房等私人俱樂部級公設，吸引高專業、高技術的服務業進駐，加上北美貨幣強勢穩定、商業型產品在加拿大免身分就可購買，各項優勢吸引了不少台灣高資產族選擇購置投資，躍升「國際房東」，進可增值套利、退可出租獲利，資產配置與投資收益皆具有長期願景。