阿里巴巴國際站10日宣布在台灣推出升級阿里版「藍勾勾」金品誠企認證服務，台灣中小企業可以根據自身規模、流量、買賣家數量等，精準鎖定並快速增長B2B交易訂單。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭強調，阿里巴巴國際站深耕台灣市場15年，觀察出走向線上市場是台灣中小企業提升外銷成長的關鍵。

全球消費者信心指數回升，市場預期年底消費市場買氣好轉，B2B線上買家積極備貨、預期九月會採購節，線上買家將積極備貨以因應年底消費旺季。陳寶圭表示，台灣中小企業向來以生產研發實力揚名國際，但在全通路時代如何精準找到潛力買家，反而是目前最需要克服的課題。

Alibaba.com成立於1999年，2001年全球註冊買家數突破100萬，2022年全球活躍買家已突破1,500萬，目前這個平台的買家每天有來自全球190個以上國家發布30萬筆採購需求、活躍買家超過4,700萬，2005年累計至今成交金額超過1,000億元、買賣商品品項超過5,900項。

陳寶圭指出，疫情衝擊之下，更多賣家願意透過線上交易銷售商品，2023年上半年阿里巴巴國際站的全站海外貿易需求仍呈強勁成長，台灣中小企業向來以生產研發實力揚名國際，但在全通路時代、卻面臨不知如何精準找到潛力買家的問題。

阿里巴巴國際站統計上半年買家採購的行業別，首推服裝，其次消費電子、家居園藝、運動娛樂、工業機械、美容彩妝、汽車零配件等，採購量年增都有9％～26％，而且這些品項都是台灣中小企業強項。主要買家來自美國，其次是英國、巴西、俄羅斯、墨西哥、德國、加拿大等國家。

另外，近年全球能源價格波動，極端氣候頻現，綠色能源轉型加速，新能源汽車、儲能系統、光伏逆變器等新能源採購明顯增溫，另外，自動化機械亦深受歐美製造商喜愛，台灣在新能源產業鏈，從電池製造、電機、電控系統到整車製造已形成完整產業鏈，對於買家而言具有很大吸引力，也是台灣中小企業的競爭優勢。