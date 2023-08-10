中國文化旅遊部今天宣布第3批恢復出境旅行團國家名單，包括美國、日本、韓國等78個國家。消息傳出後令日本、韓國旅遊業者極為振奮，無不摩拳擦掌準備熱情迎接睽違已久的中國遊客。日媒甚至估計，一旦中國赴日團隊旅遊恢復，預計日本旅行市場有2/3將被中國遊客拿下。

《快科技》引述中共官方公告指出，即日起恢復大陸旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區（第3批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。其中，日本、韓國、美國、英國等都位列第3批恢復名單中。

據日本國家旅遊局最新發佈的《外國人消費動向》資料顯示，2023年4月至6月，訪日外國人旅行消費額達到1.21兆日元（約合台幣2575億元），已恢復至疫情前2019年的95.1%。

若以國家區分，目前在日消費金額最多的是美國遊客，總計1733億日元，日均消費約為29萬日元（約合台幣61700元）。日媒預計，如果中國赴日團隊遊恢復，預計日本旅行市場的2/3將被中國旅客拿下。

報導說，尤其是隨著日元持續貶值，這波中國遊客歸來，讓日本旅遊相關業者更加振奮，旅遊業專家表示，相信中國旅客的「買買買」風潮會重新刮起來。

根據泰國旅遊和體育部近日公佈的資料，今年前7個月，進入泰國的外國遊客數量超過1500萬人次，中國已跌出了最大客源地，至於其中的原因，報導表示：「相信大家都懂的」。