路透社引述知情人士披露，隨著對中國可能對台灣採取軍事行動的擔憂日益加劇，英國勞合社（Lloyd's of London）保險商率先提高台灣相關保險費用，以及削減承保的保額。

保險業者Canopius貿易和政治風險部門主管霍吉斯（Crispin Hodges）告訴路透社，台灣的承保範圍已經緊縮。

霍吉斯指出，勞合社的保險商更為聚焦在衝突地區港口船舶的曝險。

一名要求匿名的勞合社消息人士告訴路透社，承保飛機戰爭風險的保險商提高保費，並調降遭沒收等項目的理賠金額。

根據路透社看到的文件，勞合社今年1月要求會員找出和台海衝突有關、在海運、航空和政治風險方面的所謂真實災難情境的潛在曝險。

根據這項文件，這些情境分析由保險經紀商CHC Global所提供。CHC的發言人證實這項情境分析報告。

這些情境包括中國海上封鎖台灣、中國奪取台灣離島，甚至中國武力犯台。

這可能會導致在台灣機場和港口的部分飛機和船舶受到破壞或摧毀，以及西方制裁中國對經濟造成的廣泛衝擊。

CHC表示，這些情境未來10年可能會發生。

路透社引述要求匿名的勞合社消息人士表示，勞合社自從4月收到成員的初步回應後，已經要求會員進一步檢討。

另名以商業機密為由而未具名的業界消息人士告訴路透社，由於初步的回應可能引發更多的問題，勞合社要求會員提供更多資訊並非不尋常。

產業消息人士表示，勞合社在彙整保險和再保險業者對真實災難情境的整體曝險後，可要求個別成員減少業務或提列更多資本。

勞合社發言人表示：「勞合社經常要求市場參與者建構可信的假設情境，以評估對我們市場的潛在衝擊。」

「為保護我們的客戶免受這類近年來所見的外部衝擊，以及確保我們的市場對於這些情境有所準備，這是重要的一部分。」

在路透社所見的文件中，勞合社表示，不會對這些提出的情境背書，或檢視其可能性。

業界消息人士告訴路透社，部分保險公司已針對台灣政治風險或政治暴力保單提出不保事項。

這類保單通常以產險的附加險方式販售，針對恐怖主義、破壞行動和戰爭等因素造成的產物受損和商業中斷理賠。廣泛的政治風險保險理賠也涵蓋資產遭沒收。

保險經紀人和風險顧公司問達信（Marsh）的羅布森（Nick Robson）指出：「台灣政治風險的承保自去年第3季以來已有所限制，保險業者一般尋求降低可能的總曝險。」

業者消息人士也透露，這些限制也反應在海運市場。當中1人表示，美國一家保險業者對於航行到台灣水域的船隻推出除外責任的不保事項。

金管會保險局局長施瓊華告訴路透社，她知悉勞合社針對台灣保險的承保範圍進行檢視，已要求台灣的保險協會評估所有可性，考慮適當相應措施。