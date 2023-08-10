林志吉指出，國人今年6月刷卡金較5月大增1,774億元，主要是今年綜所稅、房屋稅是在5月底前繳納、請款在6月，因此，6月比5月、去年同期都增加很多。

銀行局統計，因繳稅因素推升4家銀行6月月增逾200億元，包括：中信銀增加676億元、玉山銀增403億元、國泰世華銀增300億元、台新銀增231.5億元；而月增額大於10億的也有13家，包括：北富銀、合庫、兆豐、永豐、華南、聯邦、新光、彰化、星展等等。

林志吉也同步公布今年上半年「非現金支付」的成績單，其中，交易筆數約31.33億筆、交易金額約3.63兆元。原本筆數今年目標要達78億筆，今年上半年僅達標4成，有落後現象，不過，交易金額目標6兆元已達標60.5％。

為何筆數會落後？林志吉分析，主要是捷運族月票計次關係，以前是進站一次次、一筆筆計算，但現在有月票、Tpass的影響，消費1,200元只會被記為一筆，對筆數影響很大，這部分從7月開始會做分拆，另外像商店自行發的錢包，假設儲值1,000元、但消費五次，但最後只會記為一筆。

對於如何提升非現金支付消費筆數、金額，金管會也多管齊下，包括，前年核准財金公司發展轉帳平台，去年4月繳稅功能上線、11月繳費功能上線、開放電支間轉帳，現在「甲電支」可轉帳給「乙電支」。另外，隨疫情解封，出國旅遊潮湧現，現在也擬開放電子支付業者跟境外機構合作。

林志吉指出，以前有些電支無實體卡，現在也有來申請發行「附隨電支實體儲值卡」、類似銀行借貸卡，讓沒有申辦信用卡但有電支的民眾，可以申請「附隨電支實體儲值卡」，例如像民眾有街口電支帳戶的話，現在可申請實體儲值卡，目前專營電支已有1家申請、4家規劃辦理，滿足沒有信用卡但有電支錢包的人，這個「附隨電支實體儲值卡」刷卡範圍比悠遊卡大，因為是與國際卡組織合作，使用場域不同，在國外也能消費。