西斯托羅利葛斯（Sixto Rodriguez）是美國底特律的民謠音樂家，他的音樂在南非相當暢銷，但在美國本土卻無人問津，甚至一度傳出西斯托羅利葛斯的輕生謠言，因此有兩名南非粉絲決定踏上尋找西斯托羅利葛斯之路，過程被拍成紀錄片《尋找甜秘客》，該片獲奧斯卡最佳紀錄片獎，但近日傳出西斯托羅利葛斯已經身亡，享壽81歲。

西斯托羅利葛斯的官網8日發布：「我們悲痛宣布《尋找甜秘客》的羅利葛斯於今天稍早離世，向他的女兒珊卓拉、伊娃、里根，以及他所有的家人表示哀悼，願死者的靈魂安息」，訃聞中沒有提到死因。西斯托羅利葛斯原本是建築工人，後來在酒吧演出被唱片公司發掘簽約，在1970年和1971年分別推出專輯《Cold Fact》和《Coming from Reality》，但兩張專輯在美國銷量不佳，因此西斯托羅利葛斯被唱片公司放棄。歌手生涯失敗的他重新做回建築工人養活三個女兒，他也嘗試過競選底特律市議員和市長，但均以失敗告終。

雖然他的音樂在美國反響平平，但70年代中期，他的專輯在澳洲、新西蘭、南非等地廣泛流傳，西斯托羅利葛斯的歌曲大多帶有社會議題內容，因此成為南非反種族隔離政策的熱門歌曲，影響無數南非人，他的兩張專輯1991年在南非正式發行，但由於當時資訊不流通，所以他本人不知情，直到1997年西斯托羅利葛斯的大女兒伊娃發現專門為他設計的網站，才促成西斯托羅利葛斯的第一次南非巡演，他在數千歌迷面前舉行了6場演唱會。

Farewell to the great singer/songwriter Sixto Rodriguez (July 10, 1942 – August 8, 2023) whose story was told in the documentary Searching for Sugar Man. Here's a superb 2009 live performance of Inner City Blues https://t.co/hgnDEVKHjI from his 1970 LP Cold Fact. #SixtoRodriguez pic.twitter.com/yf34l3tt1d — DJ Moon Ra (@JointzOfTheDay) August 10, 2023

據法國《世界報》報導，西斯托羅利葛斯去年雙目失明，也不再演奏音樂了，仍住在底特律老家的房子生活。