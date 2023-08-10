卡努颱風外圍環流帶來暴雨侵襲，南投縣仁愛鄉多處土石崩塌、道路中斷。總統蔡英文7日前往勘災，但卻造成附近鄉鎮進行交通管制，導致交通堵塞近2小時，高麗菜車輛無法出去。媒體人謝寒冰認為，蔡英文根本就不會勘災，每一次勘災就討罵；如果去勘災時，從頭到尾笑咪咪，那到底是去幹嘛？

謝寒冰10日在政論節目《新聞大白話》中表示，南投縣長許淑華身為受災縣的縣長，當然會有很多需求，會希望國軍多提供一點幫忙，國軍有什麼困難，也可以提出來，大家可以互相溝通，但是最討厭的就是這種互相放話。

謝寒冰接著指出，國軍說，如果有需求可以講，但他不相信許淑華從立委一路當到縣長，會不知道有需求就要講，她一定非常清楚，還有南投縣政府會不知道嗎？難道那些人都是第一天當公務員。重點在於許淑華說人力配置不足時，第二天就可以調來300多兵力，到底是怎麼一回事？如果一開始就按照總統蔡英文說的派500多兵力，表示他們認為500多人就夠了，之所以會再增加300多人，表示他們自己也認為不夠。

謝寒冰更指出，至於人力夠不夠，某些時間點，派再多人也沒用，如果路塞住了，人力再多也沒辦法過去救災，因此就按照實際情況去判斷。但是有一個情況卻不是如此，也就是蔡英文的笑臉，如果去勘災時，從頭到尾笑咪咪，那到底是去幹嘛？他甚至認為，蔡英文根本就不會勘災，每一次勘災就討罵，所以他建議，反正蔡英文也不喜歡跟記者見面，況且她剩下的任期也不多了，乾脆就躲在總統府不要出來。