俄羅斯卡拉希尼科夫集團（JSC Kalashnikov）將在下週「2023陸軍論壇」上展示經過實戰考驗後進行的AK-12突擊步槍改款，以及全季節戰術服裝套裝（VKPO 3.0)此外預計還將展出多種既有槍械、無人機、防空系統和多種飛彈。本次活動已經有60個國家及團體將前往參與。

據俄羅斯《塔斯社》（TASS）10日報導，本次2023陸軍論壇將於14日至20日展開，該集團預計將展示改進後的AK-12突擊步槍、楚卡文狙擊步槍（SVCh）、PPK-20衝鋒槍，MPL、MPL1和PLK手槍。

Chukavin SVCh sniper rifle

Supposed to be the new Russian replacement for SVD pic.twitter.com/vNhwFi16tV — Darthsoldier (@_Darthsoldier_) November 3, 2022

集團總裁還表示，他們將展示來自雷賓斯克（Rybinsk）造船廠的BK-16輸送登陸快艇和BK-10小艇模型，VKPO 3.0或稱Triada-TKO的）的全季節戰鬥服，不過看起來類似於多地形迷彩。

Triada-TKO Kalashnikov has delivered the first set of new camouflage uniforms to the Russian army. pic.twitter.com/gULfR10iJv — International Defence Analysis (@Defence_IDA) May 6, 2023

集團還將展示來自旗下專業企業的無人機，想必是手術刀（Lancet-3）製造公司ZALA的產品，還將展出包括山毛櫸飛彈M3式（Buk-M3）和道爾Tor-M2防空發彈系統模型，以及來自米提斯西的機械製造廠的「Zoo-1M」火砲偵察系統。此外，還將展出飛彈和火砲武器，包括旋風-1（Vikhr-1）反坦克飛彈、箭9M333」地對空飛彈、和Kitolov -2M（Kitolov-2M）精準導引迫砲砲彈。」