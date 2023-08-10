搶攻中秋送禮商機，85℃今年一口氣推出9款中秋禮盒，除了獨家註冊商標「白玉東坡酥」，暢銷熱賣「琥珀蛋黃酥」，今年融入台式風味「剝皮辣椒雞」、「肉鬆麻糬」、「綠豆肉鬆」等內餡，推出全新月餅禮盒，搭配精美的仿木框外盒，宛如一道道雋永台菜。85℃表示，今年中秋禮盒銷售目標5.5萬盒，銷售金額上看2,400萬元。

85℃表示，消費者9月29日之前到門市預購指定禮盒可享85折，另85 Cafe APP還提供禮盒跨店取功能，線上購買中秋禮盒兌換券，再用社群軟體轉贈給友人，送禮快速又方便。

85℃今年9款中秋禮盒，包括「台式雋永禮盒」、「心悅豐采禮盒」、「眾星拱月禮盒」、「琥珀蛋黃酥禮盒」、「歡聚月圓禮盒」、「歡聚月圓禮盒（素）」、「鳳梨酥禮盒」、「奶油甜心禮盒」、「咖啡小蛋捲禮盒」，除了白玉東坡酥、焦糖光澤餅皮的琥珀蛋黃酥，今年特地將台灣風味名菜「剝皮辣椒雞」融入月餅中，推出全新口味體驗。

另有肉鬆麻糬、奶黃麻糬等台式口味，禮盒外觀設計融合典雅的仿木框造型，外盒再繪以台式窗花圖紋和幾何圖形，充滿濃厚的節慶氛圍，掀開盒蓋，還可以讓消費者寫下祝福話語，傳遞心意。

除了6款禮盒外，85℃還推出酥脆濃郁、口感多層次的經典咖啡小蛋捲禮盒、奶油甜心禮盒、鳳梨酥禮盒。8/31起至9/29在實體門市購買任一飲品，就可以用49元的優惠價加購奶黃麻糬或琥珀蛋黃酥一個，或是以39元加購白玉東坡酥；另購買任何一款中秋節禮盒，就送大杯咖啡買一送一券1張。

值得一提的是，繼HELLO KITTY、寶可夢之後，85℃這回獨家聯名「蠟筆小新」公仔蛋糕，推出兩款整模、兩款切片，蛋糕設計以色彩繽紛元素搭配多個標誌性的角色，將卡通場景生動復刻到蛋糕上，而上頭的蠟筆小新公仔，還能轉換成可愛的冰箱磁鐵或吊飾，四款蛋糕搭配各自的專屬蛋糕盒。蠟筆小新公仔蛋糕預定8/17上市，全台限量8.7萬個，預估銷售金額1,900萬元。