古裝劇《後宮甄嬛傳》在2011年播出後便造成轟動，不只在社群上屢屢引發討論外，連帶的也捧紅不少戲中演員。其中，當年年僅6歲，飾演「朧月公主」的童星楊心儀還曾被笑土，而日前她在社群上曬出的近況照，卻因五官長開而獲得不少稱讚。

在《後宮甄嬛傳》中的朧月公主是雍正跟甄嬛之女，年紀雖小卻十分聰慧。不過，其飾演者楊心儀的外貌在一眾童星中並未特別出眾，且在別部作品的演出，特意將皮膚曬黑，遭到不少網友吐嘈其模樣「滿滿的土氣」，更甚之笑稱她是鄉下丫頭。

不過當楊心儀長大後，也女大十八變，逆襲成一位具有清純魅力的女神，從她在社群上曝光的照片中可見，她的五官變的立體而精緻，巴掌大的瓜子臉型配上淺淺的甜笑，充斥著滿滿的青春氣息，加上一雙白皙的大長腿，讓不少網友見了忍不住狂讚。

相關貼文PO出後，吸引不少網友前來大讚楊心儀如今的美貌，留言：「太美了，真的是未來可期」、「真的是青春獨有的魅力」、「太喜歡這樣的小清新風格了」、「朧月真的越來越漂亮了，讓人看了一整個心動。」