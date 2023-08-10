日本預計最快8月底排放福島電廠百萬噸含氚核廢水入海，相較多國政府反對、民間跨國串聯抗議，民進黨政府顯得毫無作為，國民黨立委賴士葆今在臉書發文，痛批「蔡政府堅拒核能，對於核廢水的殺傷力如此輕忽，令人匪夷所思。」

賴士葆說，太平洋不是日本專屬的，日本卻把它當成自家後院溝渠，福島核災之後，核廢水的儲存槽滿了，日本不顧鄰國的抗議，幾年前決議要在今年8月開始要把核廢水排到太平洋，這是道地的以鄰為壑，連日本的環保團體都不認可這樣的行為，更不要說鄰近的中、港、韓砲聲隆隆，甚至揚言要擴大進口日本產品的禁令。

他指出，只有台灣政府例外，外交部和總統府除了發表官樣談話說：「會要求日本依照國際規範行事，並保障台灣漁民及民眾食品安全權益。」除此之外，可以說既溫和又安靜，不敢有任何激烈的言行，美國萊豬進口的例子，人民深深體會，民眾福祉和健康在外交關係和經貿考量之下被犧牲，幾乎是台灣人民的宿命。看看泰國政府為了阻擋美國萊豬進口，寧願被美國取消240億的優惠關稅，這就是很好的對照。

賴士葆表示，日本便宜行事將核廢水倒進太平洋，不顧各國的漁民在此捕魚，漁貨供應周邊億萬人民，罔顧影響他人的健康。鄰國很多科學家和環保團體擔心的是日本核廢水可能還有其他數十種放射性元素無法被淨化去除，對環境和人體會產生致癌的風險，從此有很多看不見的殺手在太平洋，眼看著就要侵蝕周邊國家人民的健康。

賴士葆強調，中國向聯合國公布日方沒有證明核汙染廢水排放的正當合法性，還有東京電力公司近年多次隱瞞竄改等，取樣獨立性和代表性嚴重不足，日方沒有證明核處理水淨化裝置的有效性和可靠性，在在證明科學家和環保團體的憂心其來有自。根據審計部的報告指出，台灣生物氚檢測實驗室沒有國際認證。日本即將再度擁抱核能，但是對於核廢水的處理如此粗糙；蔡政府堅拒核能，對於核廢水的殺傷力如此輕忽，令人匪夷所思。