前瞻基礎建設預算引發熱議，各縣市分配不均也引發討論。台北市議員侯漢廷抓出台南市前瞻預算使用亂象，包括用前瞻預算「蓋里民活動中心、區公所、騎樓整平」等，相當於是「全台灣人舉債的納稅錢，去幫台南蓋區公所」。他也批評民進黨搞前瞻是「五鬼搬運大法」，地方政府把預算省下來，從中央搬錢，「搬來搬去，總有一筆錢跑去哪裡？是不是跑到自己的口袋或是綠友友的口袋」。

侯漢廷10日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，前瞻裡面有捍衛食安的預算50億元，結果裡面有31億元用來蓋大樓，這是很奇怪的地方，有些前瞻預算乍看之下是用於正常項目，但實際上是排擠到本來的預算，台南前瞻基礎建設的預算「都花在極其奇怪的地方」。

他一一點出台南市的前瞻預算使用異相，「地政機關老舊電腦汰換花了4000萬元」，應由地政局編列預算、「民政局戶政機關資安防護花費4000萬元」，應由地政局編列預算、「騎樓整平，一年花費800萬元」，應由工務局編列預算、「老人文康中心整修，花費4500萬」，應由民政局、社會局編列預算、「台南的里民活動中心，整修花3400萬，拆除重建花費1.3億元，興建計畫再花1.7億元」、「台南區公所辦公廳花3.6億元」。

侯漢廷表示，不是說不應該蓋區公所、老人文康中心，但這應該是台南市政府要規劃在自己的年度預算裡面，結果卻是用前瞻基礎建設的預算蓋里民活動中心、蓋區公所，那民政局、社會局等於是省下了這筆錢，「本來的預算花到哪裡去了？」。

侯漢廷也指出，台北市當初要申請翡翠水庫、智慧城市、電網，前瞻計畫一毛都不給，台中捷運藍線也嫌不夠好，但台南蓋里民活動中心、騎樓整平都可以跟前瞻計畫要錢，「這不是以顏色作為標準嗎?」

侯漢廷也質疑，台南市政府本來要編列在年度預算的這些錢跑去哪裡了？「是不是台南市政府省下這些錢，當作自己的小金庫，或者用這個錢再去做綁樁」。

侯漢廷說，今天抨擊前瞻有兩個原因，其一是從名目、項目上就看的出來有問題的；其二就是名目上正當，但花的錢不對，本來應該由地方政府自己編列預算，就不該拿前瞻基礎建設的錢，相當於是「全台灣人舉債的納稅錢，去幫台南蓋區公所」。他痛批，民進黨搞前瞻不只是有浪費公帑的問題，還搞「五鬼搬運大法」，本來經費都搬到別的地方，再從中央搬錢過來，「搬來搬去，總有一筆錢跑去哪裡？是不是跑到自己的口袋或是綠友友的口袋」。

他也提到，每辦一個耐震評估就花掉幾百萬，有些地方要辦耐震評估很合理，但到處都做評估，到底跟耐震評估公司關係有多好?評估完有沒有修也不知道，且一年就可以評估一次，「如果不是在消耗預算我也不相信」，這些東西未來都要查清楚。