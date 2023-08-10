苗栗地檢署偵辦苗栗縣泰安鄉公所陳姓秘書涉貪案，檢調廉等從9日凌晨起，先後搜索泰安鄉公所、陳姓秘書住處、相關借牌投標廠商等10餘處地點，並傳喚陳某等共20餘人到案。10日清晨6時，經檢方漏夜訊問後，以陳姓秘書、投標廠商黃姓男子、張姓父子等涉嫌違反政府採購法、圖利、違背職務上行為要求（交付）賄賂等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。地院召開羈押庭後於晚間10時30分裁定，陳姓秘書與黃姓廠商羈押禁見，張姓廠商父子二人各以30萬、20萬交保。

全案係由廉政署中部調查組檢具相關資料報告苗栗地檢署，經苗檢指派主任檢察官張聖傳組成專案小組後長期蒐證，發現陳姓秘書自從2012年開始擔任泰安鄉公所秘書後，近年來涉嫌收受賄賂包庇廠商，以借牌、詐術投標等方式投標泰安鄉公所工程。

檢調廉從9日凌晨發動搜索、傳喚訊問行動，檢方於10日凌晨偵訊後，認陳姓秘書涉嫌收受賄賂包庇廠商，以非法方式投標泰安鄉公所相關工程的犯罪嫌疑重大，且所犯係違反貪污治罪條例中違背職務要求賄賂及圖利等罪嫌，為最輕本刑為5年以上之罪，且有逃亡、勾串共犯與證人之虞，向苗栗地院聲請羈押禁見。

至於投標廠商黃姓男子、張姓父子涉嫌違反貪污治罪條例的圖利、違背職務交付賄賂等罪嫌，有勾串共犯與證人之虞，同向法院聲請羈押禁見。另違反政府採購法出借牌照投標的蔡姓廠商、洪姓女子則分別諭知以5萬元、3萬元交保。檢方仍將就案情尚未完全明朗部分，縝密蒐證，以期毋枉毋縱。