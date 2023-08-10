國民黨總統參選人侯友宜9日提出「以核減媒」能源政策，且不排除重啟核四，引來民進黨立委賴品妤怒罵「重啟個屁！」前立委郭正亮10日在《大新聞大爆卦》節目指出，賴清德的支持度為什麼鞏固在35％？因為他們只看綠媒三民自，這就是同溫層效應。美國有個教授做了一個調查，說台海若發生戰爭，支持民進黨的人73％認為美國會出兵，而台灣的總平均是35％。民進黨支持者相信不會缺電也是同理，這是台灣的悲哀。

郭正亮指出，未來選戰的主軸就是兩岸跟能源，有網友就在《亮劍台灣》節目問自己說，賴清德的支持度為什麼鞏固在35％？「因為他們只看三民自嘛！」這個就是同溫層效應。自己還看到美國有個教授做了一個調查，支持民進黨的人73％認為美國會出兵，台灣的總平均是35％！

郭正亮直言，一樣的道理，民進黨的支持者相信不會缺電，核能可以弄到零，我們的再生能源2025可以弄到20％，搞不好超過70％！這個才是台灣的悲哀，沒有辦法針對數字、數據來做理性討論。主持人馬千惠表示「我身邊看三民自的親戚，他們都覺得，我們（中天新聞）都在亂講！」