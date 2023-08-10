長榮航總經理孫嘉明在日前曾喊出今年將突破2010年稅後純益120.17億元，EPS為4.06元的歷史新高記錄，從上半年賺104.39億元及適逢第三季客運旺季，7月合併營收寫下歷史新高紀錄的數據來推估，今年超越2010年可說是輕鬆簡單。

長榮航第二季合併營收為486.09億元，年增46％，季增9.41％，稅後純益59.41億元，年增229％，季增32％，EPS為1.11元，獲利為單季歷史次高，在高票價及高載客率的加乘效應，毛利率為23.23％，也是歷史次高，分別季增、年增2.47及8.99個百分點。

長榮航上半年受惠於春節、寒假、清明以及端午連假效應，並加密歐美班次數及復飛區域航線，帶動客運持續暢旺，上半年客運收入快速成長，年增1406.9％，不過航空貨運因國際經濟景氣下行，運量年減26％，仍優於疫情前水準，整體長榮航上半年合併營收930.35億元，年增47％；稅後純益104.39億元，年增102％，EPS為1.95元。

7月為暑假旅遊旺季，長榮航全航線訂位率皆穩定成長，日本航線及歐、美長程線載客率超過85％，激勵長榮航7月合併營收繳出歷史新高的成績單，達186.91億元，年增57.51％，月增5.98％，其中客運收入達136.21億元，也是歷史新高，月增7.2％，年增4.03倍。

長榮航前7月合併營收為1,117.26億元，年增48.4％，預料8月營收將持續刷新紀錄。

孫嘉明曾表示，第三季客運營收將優於第二季再創新高，高票價趨勢延續至2024年第一季，特別的是北美航線因需求強勁，高票價將成為常態，預料今年獲利將突破新高。

長榮航的獲利歷史新高為2010年的120.17億元，光是今年上半年就賺了104.39億元，約略粗估算入7-8月獲利，今年前八月獲利就會賺贏2010年了，輕鬆達陣。