原民劉姓女子18年前遭小萍（化名）冒用姓名偷機車，冤枉入獄5個月、緩刑3年，經提非常上訴卻遭最高法院以不符要件駁回；劉女不甘再提出刑事補償，台中地院調查後認為，劉女冤枉入獄得類推適用刑事補償規定，共判補償劉女53萬5500元，可覆審。

判決書指出，小萍於18年前偷機車遭警方查獲，為避免身分曝光，當時冒用劉女姓名；後來檢察官聲請簡易判決處刑後，台中地院2002年依竊盜罪判刑5月、緩刑3年，但因小萍對於緩刑負擔置之未理導致遭撤銷，劉女在全然不知下被檢方通緝。

後來劉女被捕，相關執行人員亦未細查劉女與小萍之出生年、月、日完全不同，仍貿然發監，致劉女平白無故坐牢5個月。直到近期遭冒用一事曝光，台中地院2022年8月2日裁定更正2002年判決對象姓名、年籍資料為小萍。

台中地院調查，劉女遭小萍冒名，導致劉2004年8月29日至2005年1月29日入監執行5月；檢察官雖原意在追訴小萍犯罪，但聲請簡易判決處刑書上是記載劉女，法院也對劉女做成有罪判決，程序實質上以劉女為被告，而非未經追訴、審判小萍。

判決書指出，原住民的劉女為國小畢業、經濟情況不佳，入監時為26歲，因他人冒名而枉受勞獄之災，並無刑事補償法第3條、第4條所定不得請求補償或得不為補償之事由等一切情狀，准予補償53萬5500元。