FAO的7月全部米價指數月漲2.8％至129.7點，年增幅度更高達19.7％，指數與名目價格均創2011年9月來新高。除了印度禁止出口外，跟全球第二大稻米出口國泰國，因乾燥氣候打擊種植而刺激米價大漲有關。

泰國稻米出口商協會（TREA）9日公布截至當天為止，做為亞洲稻米報價基準的泰國碎米率5％白米價格，每公噸較兩周前（7月26日）大漲逾13％至648美元，創2008年10月來新高，年增幅度更將50％。

FAO報告擔心聖嬰現象對部份稻米種植國產量有潛在影響，導致像越南夏秋兩季收割時品質差異化而進一步推高米價。

全球重要稻米出口國之一的印度，7月20日禁止「非巴斯馬蒂」（non-basmati）白米出口以阻止國內糧價持續飆漲，確保本地稻米在「合理價格」下有足夠供應。

印度占全球稻米交易量比率逾40％，FAO認為其限制出口會給全球大量人口造成重大的糧食供應問題。

荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師賈克拉（Oscar Tjakra）說，外界極可能看到FAO米價指數在8月再走高。因為印度實施出口禁令，正值全球尤其亞洲主要稻米出口國處於季節性低庫存量的時候。

國際稻米研究所（IRRI）經濟學家穆罕迪（Samarendu Mohanty）擔心其他稻米出口國也為保障國內糧食供應無虞而跟進限制出口，只會令米價進一步上漲。

由於聖嬰現像可能繼續衝擊包括泰國、巴基斯坦和越等主要亞洲稻米種植國，令全球供應風險大增，因此賈克拉預期未來幾個月全球米價走向將受聖嬰現象影響。