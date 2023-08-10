根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）數據顯示，截至8月4日止的當周，美國30年期固定房貸平均利率衝上7.09％，較前周的6.93％勁升16個基點，創下去年11月以來最高紀錄，同時寫下2001年以來次高水準。

至於自備款要求較低、受首購族或低所得買家青睞的聯邦住宅管理局（FHA）貸款利率，亦升至7.02％，創下2002年以來最高紀錄。

房貸利率躥升導致買家縮手，MBA用來衡量房貸總申請件數的房貸申請指數下滑3.1％，降至194.5，創下六個月新低紀錄。

房貸利率係以美國10年期公債殖利率為基準，在惠譽摘除美國3A頂級信評後，殖利率近日飆高至近14年高點。MBA副總裁暨副首席經濟學家康恩（Joel Kan）表示，惠譽降評影響了調查所涵蓋的各類貸款。

康恩指出，美國信評遭調降和美國政府日前大規模發債，造成美債殖利率躥升，房貸利率隨之上揚。

此外，美國聯準會（Fed）暴力升息也導致房貸、車貸、信用卡和企業借款成本攀升。聯準會在7月例會宣布升息1碼，此為去年3月以來第11度升息，聯邦基金利率區間升至22年新高的5.25％至5.5％，再為房貸利率增添壓力。

近期數據顯示，聯準會激進升息導致房價降溫，但這股趨勢可能趨緩。雖然過去一年美國房屋需求減弱，但房屋供給極為有限，為房價帶來上漲壓力。

網路貸款機構LendingTree資深經濟學家錢諾（Jacob Channel）指出，房貸利率現為疫情時期的2倍，即便房價下跌或維持在相同水準，房貸利率之高使得買房變得更難負擔。

錢諾表示，若未來幾周房貸利率回落至7％以下也不令人意外，不過利率可能維持在相對高檔6％至7％之間。