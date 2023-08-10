政府耗資16億強化太平島碼頭工程，預計9月完工；而之前就曾外傳解放軍攻台，恐先拿下太平島。中天新聞針對「解放軍攻台，先奪太平島？」進行街訪，結果，有年輕人坦言，「沒聽過太平島」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》10日派出記者針對「解放軍攻台，先奪太平島？」進行街訪。一位正妹表示，「完全不知道他在哪裡」。一位男生不禁表示，「真的嗎？有必要嗎？好像沒什麼必要，上面就沒什麼東西」。還有一位正妹說，「應該不會去打小島吧，台灣比較有價值呀」。

也有一位男生認為，「太平島不是課本有教嗎？以前學過。不是直接打台灣就好了，但是太平島不是在菲律賓那邊嗎？因為大陸打台灣，應該是從西往東打，怎麼會先繞到菲律賓，再過來，所以感覺好像不太合理」。

還有年輕人坦言，「沒聽過太平島」、「請問一下太平島到底在哪裡？我們根本不知道它在哪裡？也不知道哪邊有建碼頭工程」。