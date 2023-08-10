我出口連11黑，今年經濟成長率保2具挑戰；全球B2B電商平台阿里巴巴Alibaba.com今發表精準解鎖企業訂單增長密碼媒體會時表示，從線上採購流量來看，後疫情時代庫存去化已近尾聲，下半年各產業有望U型反彈，由於企業採購、生產到成品，抵達終端消費市場至少要走3個月流程，依目前採購熱絡的狀況來看，預估終端消費市場在今年雙11開始暖身，歐美耶誕節前有爆發性的成長，零售市場的促銷活動會非常熱絡。

疫後景氣回溫，企業從以往線上、線下市場的分別競爭，轉變為「全通路」的激烈廝殺；為提升企業競爭力 ，Alibaba.com今宣布進一步升級阿里版「藍勾勾」Verified Supplier金品誠企認證服務，透過優質買家分層、金品認證、專屬服務三大特色，提升外貿訂單轉化成交機率，幫助中小企業根據自身規模、流量、買賣家數量等，精準鎖定並快速搶攻外貿商機，助力出口額增長，只要掌握業績增長秘訣，就有一探神祕百萬美金採購俱樂部的機會。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭表示，阿里巴巴深耕台灣市場15年，走向線上市場是台灣中小企業提升外銷成長的關鍵，更是傳統企業推動創新及商模轉型的新機會突破口。Alibaba.com作為全球專業B端電商市場之一，這次推動Verified Supplier金品誠企計畫的全面升級，鎖定B2B企業對數據應用、精準掌握買家心聲的需求，正是為了幫助所有台灣的中小企業以更簡單、有效率的方式迎向全球外貿U型復甦下的新商機。