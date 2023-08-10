47歲女星杜詩梅當年在《麻辣鮮師》中飾演的陸小曼，相當受到觀眾喜愛，也讓她成功打開知名度，一直給人樂觀開朗印象的她，8日突然在社群分享自己第一個刺青背後的故事，「0807」是有關兩位摯愛的人；而許多粉絲立刻推理出，其中一人就是消失幕前10多年的男星張善為。

杜詩梅8日在社群曬出自己腳上的刺青，也緩緩道出她第一個刺青背後的故事，在花朵圖案外有刺了神秘的「0807」4個數字，而真正的涵義就是日期8月7日，分別與杜詩梅兩位摯愛的人有關；杜詩梅在演藝圈一名超級好友在這天生日，對方無預警在2013年的生日宣布患病，「至此消失在我的生命中」。

到了2017年的8月7日，杜詩梅在拍戲現場得知最親愛的外婆逝世，從那天她就發現自己心得了種怪病，不時會抽痛，還會痛得眼淚直直落。杜詩梅表示，直到遇見現在的另一半，讓她嫁到陌生的城市、遠離台北，開始新的生活，也好讓思念可以累到沒那麼難熬。

儘管杜詩梅並未明確指出2013年那位消失的摯友是誰，但許多粉絲都知道她過去與張善為是出了名交情好，而他生日正是8月7日、在2013年消失幕前；網友也被杜詩梅感動，紛紛表示「感情這麼好，一定很難過吧，希望他身體能恢復」、「妳也要身體健康啊，看了好想哭」。