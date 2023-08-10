本周投資人最關注的通膨數據出爐。美國勞工部今（10日）公布，7月消費者物價指數（CPI）年增3.2%，略低於市場預期的3.3%，扣除食品和能源成本的核心CPI年增4.7%，同樣低於市場預期，加深投資人對美國聯準會（Fed）9月暫停升息的預期，激勵美股3大指數同步走高，道瓊工業指數早盤一度大漲逾400點。

美國7月CPI增幅低於預期，核心CPI更創下2021年10月以來新低，顯示Fed力抗通膨的做法確實逐漸取得成效，有望讓Fed鬆一口氣，暫緩升息腳步。

芝加哥商品交易所（CME）FedWatch預測數據顯示，隨著通膨放緩，經濟軟著陸的可能性增加，市場預期Fed今年結束升息的可能性超過50%。

截至台北時間10日晚間10點35分，道瓊工業指數上漲408.07點（或1.16%），暫報35531.43點；那斯達克指數上漲201.01點（或1.46%），暫報13923.03點；標普500指數上漲53.80點（或1.20%），暫報4521.51點；費城半導體指數上漲57.70點（或1.60%），暫報3668.18點。

5大科技巨頭同步走高，蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟與亞馬遜皆漲逾1%，臉書母公司Meta漲逾2%。半導體類股擺脫近期的頹勢，輝達漲1.52%，超微漲逾2%，台積電ADR漲2.12%，聯電ADR漲1.27%。