中國今天公布恢復旅行團前往日本等地後，中國旅行網站查詢海外旅遊商品的次數瞬間倍增，但隨著日本預料將迎來大批陸客，過往「爆買潮」也將回歸，業界對此喜憂參半。

日本電視台報導，中國政府今天宣布對日本在內的70多國解禁團體旅遊後，中國大型旅遊網站攜程旅行（Ctrip）的海外旅遊商品搜尋次數瞬間爆增20倍以上。其中日本與澳洲的團體旅行最多人搜尋，時間大多落在中國的10月連休期間。

日本首相岸田文雄在富山縣射水市視察期間對記者團表示，「希望（中國）團體旅遊解禁以後，能夠帶動訪日旅客的人數提升」。

岸田表示，今年6月約有21萬名中國旅客入境日本，僅有疫情前的24%，「政府希望在2025年之前恢復疫情前的訪日人數水準，讓國內觀光業持續復甦」。

即將主辦2025年世界博覽會的大阪對此樂觀以待，大阪觀光局理事長溝畑宏理表示，對於這項決定感到「非常高興」。

他表示，根據疫情前的2019年1月至12月統計，訪問大阪的1230.6萬名觀光客中，有46%（564.2萬人）來自中國，是相當重要的市場。2023年是尋求疫情後復甦、採取吸引人流攻勢的一年，期待這次中國宣布團客解禁將會帶來爆炸性效應。

然而，提到陸客就免不了想起過去的「爆買潮」。疫情爆發前，東京的免稅店內幾乎擠滿陸客。

根據日本政府觀光局統計，光是在2019年就有959萬名中國人到日本旅遊，消費金額約有1兆7000億日圓（約新台幣3742億元）。

在前往日本的整體觀光人數當中，中國在人數與消費金額方面都位居第一。

依陸客花費金額的多寡來排序，第3名是「飲食費」，每人平均花費3萬7000日圓；第2名是「住宿費」，人均約4萬5000日圓。花費最多的則是「購物」，每人約10萬9000日圓，是人均購物費唯一超過10萬日圓的國家/地區。

相關業者期待陸客團解禁後，這種購買熱度能夠回歸，觀光業界也熱切期盼。日本航空與全日空均表示，「會視情況考慮增加航班」。受日幣貶值影響，前往日本「爆買」精品的中國觀光客預料將增加。

許多觀光客會前往購買土產的百貨業者也引頸期盼。小田急百貨公司表示，「會配合團客到訪的時間增加進貨量」，高島屋百貨公司表示，「會強化針對中國客人的資訊提供」。

但也有店家憂心伴隨而來的人手不足，以及大量觀光客造成的交通混亂、觀光公害（Overtourism）等問題。

箱根的旅館業者表示，「我們在疫情前有會說中文的員工，但現在沒有，就算是想要新聘人手，但現在處於相當缺工的狀況，可能需要2、3個月才能找到人」。

大阪的巴士業者也表示，「受日幣貶值影響，有很多其他國家的觀光客前來，我們早已人手不足，若是像疫情前規模的中國團客也湧進來，恐怕無法應付」。「希望他們不要一口氣前來，能稍微分散一些。」

旅宿業也受到極大影響，有大阪市的高級旅館已經開始考慮設計「中國客人喜歡的早餐菜單」。

但也有部份旅館業者對中國團客敬而遠之，他們認為，疫情後觀光業逐漸復甦，現在已有許多來自東南亞和歐美的旅客，中國散客也可以入境日本，中國團客相對素質低落，希望訪日觀光客能夠「質重於量」。

在沖繩縣宮古島經營旅館的員工說，「老實說，希望中國客人不要來」。

他們表示，在疫情爆發前，有許多中國觀光客會在觀光郵輪上亂扔寶特瓶，製造觀光公害和社會問題。「相對於海岸與街道等觀光資源受到汙染的風險，感受不到這些追求價格低廉的團客回歸有帶來任何好處。」