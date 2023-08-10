在外用餐常見消費者「共食餐點」現象，有些店家會為此酌收費用。一名英國遊客今年6月到義大利北部高物價名勝景區科莫湖（Lake Como）一家餐館用餐，仔細瞧了帳單發現多了一筆台幣約70元的「三明治切對半」費用，金額比一杯濃縮咖啡還貴。旅客錯愕之餘並未立即向店家反映，而是選擇假期結束後在旅遊網站發出負評。

綜合英國《獨立報》、美國《紐約郵報》9日報導，這名英國遊客在結束6月度假行程後，把上述用餐帳單掃描上傳旅遊資訊網站貓途鷹（TripAdvisor）。帳單顯示他於今年6月18日在科莫省北部傑拉拉里奧（Gera Lario）區的餐館Bar Pace消費，內容包括1份以炸薯條為夾心的素食三明治（7.5歐元）、可樂（3.5歐元）、礦泉水（1.5歐元）、濃縮咖啡（1.2歐元），拿到帳單卻多了一筆把三明治切一半的費用2歐元。

張貼帳單的英國遊客表示，這筆費用「難以置信卻是千真萬確」：「我們有2個人，當時跟店家說我們會在桌位分食這份烤土司三明治，但我們得為三明治切成兩半付費嗎？」這筆費用讓三明治總價變成9歐元（約新台幣315元）。Bar Pace獲得上百條評價，平均4.5星，這名英國客只給了1顆星。

餐館老闆畢亞齊（Cristina Biacchi）向義大利《共和報》（La Repubblica）表示：「額外的要求，都要收費。我們為此必須使用2個餐盤，洗盤子的時間因此加倍，還得擺2張餐店。而且這不是普通的烤三明治，裡面夾了炸薯條，我們得花些時間把它切成兩半。」

畢亞齊還說，這名食客在付帳時根本沒有針對切三明治的費用表示不滿，倘若他表明有異議，這筆費用會當場勾銷。由於此事引發網友瘋傳，貓途鷹已暫時停止讓網友對Bar Pace發表評價。

在此之前，外國觀光客在義大利也曾對餐飲價格有所抱怨。2019年，一對日本夫婦造訪羅馬聖天使堡附近一家咖啡餐館，吃了2盤義大利麵、一道魚，外加2杯水，帳單金閣超過429.8歐元（約台幣1萬5000元）。當時這對日本遊客也把帳單上傳貓途鷹，餐飲金額349.8歐元，服務費80歐元（約台幣2800元），引發網友瘋傳，不少人抨擊餐廳欺詐消費者。店家反擊稱，菜單寫得一清二楚，這對日本觀光客不只吃了義大利麵，還點了一道鮮魚，「而且這是他們在櫃台自己點的菜」。

希臘也是觀光客經常中招的國家。2022年5月，美國蒙大拿州一對夫妻在米科諾斯島（Mykonos）一家以敲詐觀光客出名的餐館被迫點了一些輕食配飲料，要價高達860美元（約台幣2萬7000元）。

在美國一些物價高昂的城市，共餐、分盤的費用並不便宜，紐約市一些餐館甚至禁止餐點分食。對於上述英國客遭店家收取切三明治費用一事，替店家說話的美國網友還不少，有人甚至直言「老闆娘說的完全沒錯」。