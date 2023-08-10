鴻海創辦人郭台銘10日於苗栗舉行造勢大會，國民黨籍的前苗栗縣長徐耀昌致詞時喊出「下架國民黨」，更稱要讓國民黨徹底反省，事後他稱其為口誤。國民黨中央表示，徐耀昌去年為鍾東錦站台，已有黨紀案件在列，此次言論黨中央亦有所關注，將由地方黨部進行相關程序。

黨中央指出，徐耀昌原先就有黨紀案在列，九月將召開考紀委員會，將會包含此次言論通盤討論。

黨中央表示，至於徐耀昌稱是「口誤」，黨部也願意聽取徐的說法；而徐對於國民黨員責任的了解以及態度，同樣也會列入考量。