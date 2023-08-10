新華社10日晚間報導，吉林省舒蘭市抗洪搶險指揮部證實，此前在搶險救災中遇險失聯4人中最後一人——舒蘭市人民政府辦公室綜合二科科長、四級主任科員張郅昭，已於10日下午尋獲，無生命體徵，因公犧牲。

報導稱，張郅昭8月3日，聞令而動、主動請纓、衝鋒一線，前往舒蘭市開原鎮青松林場組織解救被洪水圍困群眾時，突遇特大山洪，遇險失聯。

經過7天的搜救，8月10日下午，在舒蘭市開原鎮八里村八里橋附近發現了他的遺體。他35歲的生命永遠定格在了搶險救災一線。

中共吉林省委、吉林省人民政府9日授予張郅昭等4名搶險救災犧牲者「吉林楷模」榮譽稱號，並在全省開展學習活動；中共吉林省委授予張郅昭「吉林省優秀共產黨員」稱號，並記個人一等功。

其他三名救災犧牲者分別是：

駱旭東，1972年11月出生，中共黨員，生前任舒蘭市委常委、市政府黨組副書記、副市長。8月3日，在舒蘭市開原鎮青松林場組織解救被洪水圍困群眾時突遇特大山洪，因公犧牲，年僅50歲。

周昆訓，1977年5月出生，中共黨員，生前任舒蘭市人民武裝部上校政治委員。8月3日，在救援被困群眾期間，由於舒蘭市珠琦河上游青松林場突發山洪，導致其乘坐的指揮車輛被急流掀翻，捲入洪水中，因公犧牲，最後時刻還捨身救出司機，年僅46歲。

倪峰，1982年3月出生，中共黨員，生前任吉林市水利水電規劃院高級工程師。8月3日，在舒蘭市開原鎮青松林場組織解救被洪水圍困群眾時突遇特大山洪，因公犧牲，年僅41歲。

張郅昭，1987年11月出生，中共預備黨員，現任舒蘭市人民政府辦公室綜合二科科長、四級主任科員。8月3日，在舒蘭市開原鎮青松林場組織解救被洪水圍困群眾時突遇特大山洪，沖走失聯。