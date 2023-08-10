10日美股早盤迪士尼股價攀升1.6％，報88.9美元。

迪士尼宣布調漲無廣告版Disney+和Hulu月費，漲幅各超過20％，自10月起生效，此為一年來第二度漲價。

Disney+月費將漲至13.99美元，較2019年首次推出的價格6.99美元翻倍。Hulu月費將由14.99美元上漲至17.99美元，價格將比網飛最受歡迎的無廣告版串流服務還貴。廣告版的月費將維持不變。

迪士尼執行長伊格（Robert Iger）表示，迪士尼的串流服務還非常年輕，公司仍努力在訂價、節省成本和行銷開支之間取得平衡。

迪士尼也將追隨勁敵網飛的腳步，打擊用戶共享帳密。迪士尼的目標是在明年9月前讓串流部門實現獲利。

迪士尼表示，串流部門上季虧損由一年前同期的10.6億美元縮減至5.12億美元。Disney+自2019年稍晚推出以來涵蓋串流業務的直接面對消費者（DTC）部門虧損超過100億美元。

根據迪士尼公布，上季Disney+全球用戶數達1.46億人，較前季的1.58億人減少7.4％，主要因為印度客戶出走。美加用戶達4,600萬人，低於前季的4,630萬人，此為連續兩季流失北美用戶。

在財報方面，拜樂園業務成長所賜，迪士尼上季營收年增3.8％至223億美元，但低於FactSet調查分析師意見預估的225億美元。營業利益持平在36億美元，優於分析師預估的33億美元。

不過受到重整成本和減損支出衝擊，上季意外陷入虧損，淨損達4.6億美元，反觀去年同期則有淨利14.1億美元。排除一次性項目後，調整後每股盈餘達1.03美元，高於市場預期的0.97美元。