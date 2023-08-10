7月PPI年增3.6％，略高市場預期的年增3.5％，但仍創2021年3月來最低增幅，低於6月往上修正的年增4.3％。該指數去年12月年增10.6％後，增幅就持續縮小。

與前月相較，7月PPI月增0.1％，扭轉6月往下修正的月跌0.1％，為過去三個月來首次出現月增局面。

外界認為7月PPI的年增幅度持續縮小，加上全球大宗商品價格已從去年頂峰拉回並讓物價穩定下來，會使日本央行預期未來幾個月的通膨率將會放緩。

日本統計局將17日公布7月核心消費者物價指數（CPI），外界預測從6月的年增3.3％，縮小至年增3.1％。

以日圓為計算基準的7月進口物價年跌14.1％，高於6月的年跌11.4％，連續四個月呈現年跌走勢，減緩外界對那些依賴海外進口原物料的日本企業，會面對進口成本增加的憂慮。至於出口物價從6月的年增0.8％，轉為年跌0.2％。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志說，假如企業的投入成本按目前趨勢走，物價上漲的壓力將逐步消除。

只要日本的PPI持續減緩，CPI從秋季開始也將會減緩。在通膨壓力減輕下，央行的大規模振興措施就將持續下去。

他強調日本政府的補助金減輕了電價大漲的影響，為整體PPI削減0.6個百分點，也有助抑制物價高漲的走勢。