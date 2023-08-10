台中再添一家高檔粵菜餐廳！位於李方艾美酒店3樓的樂美中餐廳，以講究火侯的高級粵式料理擄獲一票死忠饕客，坐鎮的國宴主廚李錦培，近日更以創新概念及特色食材詮釋脆皮烤乳豬，顛覆乳豬新吃法，饕客想品嘗還得提前兩天預訂！

走進樂美中餐廳，只見走道兩側展出與台中藝術銀行合作的期間限定藝術品，打造台中全新的藝術長廊中餐廳；進入餐廳區，映入眼簾的是中式仿宮廷古典風，以墨黑、霧金配色，打造出低調中式奢華風，餐廳共有七間不同大小包廂，分別可容納10～20座位，每間包廂皆有配置獨立廁所，最大包廂可容納40人，部分包廂更設計專屬備餐服務檯面，由專業餐廳人員進行桌邊餐飲服務，彰顯受邀貴賓與主人家的不凡地位。

樂美中餐廳由服務過三任總統，擁有十年國宴經驗的主廚李錦培坐鎮。他說，正統港式烤乳豬做法繁複，而烤乳豬好吃的秘訣，除了醃漬醬要入味外，外皮的酥脆度、完整性是關鍵，需使用400度以上的大火，以豬鬃來回刷油，使其均勻油亮，讓整隻乳豬的外皮能均勻火烤至酥脆，道地的酥脆多汁烤乳豬才能上菜！

為讓饕客們品嘗乳豬不同以往的美味，李錦培研發獨有吃法，如「乳豬佐鵝肝三文治」，以醇厚鵝肝醬搭配酥脆乳豬皮，襯以法式吐司的柔軟，一口咬下層次豐富，鮮甜脂香在嘴裡化開；而「乳豬水晶捲」靈感自台灣熱情的夏季，以開胃的北菇、當令綠竹筍、紅黃甜椒搭配米線，包裹燒乳豬片肉，沾上特調乳豬醬汁，清爽又開胃！

此外，視覺、味覺一次滿足的「掛爐片皮鴨」是必點招牌菜色之一。嚴選75天以上養成，3公斤以上的北鴨，油脂豐厚，肉質最佳，經過48小時秘製香料醃漬，為了呈現完美肉質，更特別設置「烤鴨風乾室」，長達12小時風乾後，才能進爐烘烤。烘烤上色，還需經過粵式烤鴨最重要的「搶皮」工序，將滾燙熱油淋到鴨皮上讓表皮澎起更加酥脆，一隻完美的粵式烤鴨才算完成。

烤鴨桌邊秀會為客人現場片皮，8分皮、2分肉的的完美比例，搭配宜蘭三星蔥與清爽黃瓜段，蘸上特調乳豬醬包進充滿麥香與青蔥香氣的手工餅皮，酥脆鴨皮、彈牙鴨肉、微辛蔥香與柔嫩麵皮在口中一次感受。其餘的鴨骨架，可依個人喜愛做成香蘋鴨鬆、七彩海蜇炒鴨柳、鴨骨粥、酸菜菌菇鴨湯、片皮鴨握壽司等，一鴨五吃超滿足！