《我愛黑澀會》班底出身、曾是兒童台姊姊的女星貝童彤，2018年宣布懷孕並與圈外人男友Howard登記結婚，生下女兒「帕皮」後，時常在社群平台分享與女兒的生活日常；不過她去年透露脖子反覆長腫塊，近日又表示身心狀況出問題，感到非常痛苦。

貝童彤近日在限時動態發文，透露心聲：「最近一直覺得很混亂，靈性想覺醒可是身體用俗世想法在拖住掙扎，兩方一直在打架，搞得我身心時好時壞，本來兩、三年不用看病的我，現在身體狀況不斷」，她認為自己的靈性想往健康階成長，但業力卻不斷阻擾，直呼「好痛苦喔，無法保持平靜的狀態讓我很不安」，身體顯現的情況讓她明白，卻無力改變，她也無奈自問：「什麼時候才能過呢？怎樣才能過呢？」

貝童彤透露身體狀況不斷。（圖／貝童彤Instagram）

貝童彤去年在《醫師好辣》透露脖子曾經腫一塊在左邊，肉眼能夠察覺有一塊突起物，當時病情「一摸它就會痛，甚至不用到壓進去」，甚至轉頭牽動到周遭皮膚都能感覺到痛感，連當時的男朋友都建議她去做檢查，但她不以為意，隔了3、5天腫塊就自動消腫了。

（來源／影片取自醫師好辣 YouTube，如遭刪除請見諒。）

不料過了兩個月，同一個地方又腫起來，而且這次還伴隨著發燒，貝童彤這才開始害怕，覺得不太對勁，一樣的地方再次發作而且還越來越嚴重，當時的男友直接替她掛號，讓她去醫院檢查，檢查結果是淋巴結腫大，醫生解釋原因可能是體內某個地方正在發炎，先開抗生素回去吃，如果消了就沒事，如果沒消就要回去做切片檢查。幸好也只是虛驚一場，貝童彤說乖乖吃藥2、3天她就康復了。