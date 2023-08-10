台糖反共抗俄宣傳列車抵達台中車站。（台糖提供）

台糖反共抗俄宣傳列車抵達嘉義布袋。（台糖提供）

台糖反共抗俄宣傳列車抵達北港，民眾排隊上車觀看宣傳資料。（台糖提供）

台糖反共抗俄宣傳列車從台中車站出發，台糖董事長李崇實剪綵。（台糖提供）

台糖反共抗俄宣傳列車停在田野間。（台糖提供）

台糖反共抗俄宣傳列車抵達，地方表演團體演出節目。（台糖提供）

台糖反共抗俄宣傳列車抵達，民眾參觀車內陳列的宣傳物。（台糖提供）

官田大內國小學童在列車抵達後表演節目。（台糖提供）

宣傳列車抵達番子田，軍人帶隊參觀。（台糖提供）

表演團體在溪州演出話劇《甜姻緣》。（台糖提供）

宣傳列車抵達後民眾獻旗。（台糖提供）

隨車演藝團體表演魔術。（台糖提供）

民眾在雨天戴斗笠爭相擠上反共列車參觀。（台糖提供）

反共抗俄列車抵達台南，車站廣場萬人舞表演。（台糖提供）

台糖隨著宣傳列車安排健素糖行銷活動。（台糖提供）

農村婦女圍觀宣傳品。（台糖提供）

97歲退休台糖火車司機陳景春曾親自駕駛反共抗俄宣傳列車。（黃子明攝）

台灣糖業公司副總經理蕭基淵（左起 ）、《1198.5km記反共抗俄台糖鐵路宣傳列車軌跡》作者曾吉賢、南藝大音像藝術學院院長蔡慶同、台灣糖業公司董事長楊明州、文化部文化資產局專門委員洪益祥、台灣糖業公司研究所所長黃怡仁出席新書發表會。（南藝大媒體中心提供）

1955年5月5日，一列車頭掛著蔣介石肖像的台糖五分車，從台中出發，沿途停靠103個車站，歷經32天，最後抵達屏東東港糖廠（今南州糖廠），路程長達1198.5公里，這列台糖鐵路列車不是運載甘蔗或糖製品，也不載客，只為宣傳「反共抗俄」基本國策，以及鼓勵農民栽種甘蔗供應台糖，期間深入許多農村鄉鎮，共展演67場電影及街頭劇，吸引158萬人參觀，堪稱當時台灣史無前例的盛事。

隨著時空遷移，這列糖鐵唯一一班「反共抗俄宣傳列車」隱沒在歷史洪流裡，逐漸淡出人們記憶，台糖今天與台南藝術大學音像藝術媒體中心舉辦新書發表會，發表《1198.5km記反共抗俄台糖鐵路宣傳列車軌跡》專書，書中122張反共抗俄列車歷史影像為首度公開，這本由南藝大助理教授曾吉賢執筆的新書，重新揭露此一事件及其所處時代台灣糖業發展的一段傷痛歷史。

來自屏東潮州的曾吉賢，因家族親友有多人在糖廠工作，1998年就讀南藝大研究所，希望記錄糖業相關議題，1999向台糖提出再生烏樹林車站計畫，開始整理糖鐵廢棄車站的文件資料，後來從台糖子女提供一張父親任職烏樹林車站時的老照片，意外發現內有反共抗俄宣傳列車字樣，於是查閱《台糖通訊》，又在遭納莉風災摧殘的麻豆車站殘破照片發現相關影像，台糖研究所研究員孫世欽從總公司南移檔案，也找出一千多張照片，經比對當年報刊報導，終於拼湊出反共抗俄列車較為完整的面貌；台糖董事長楊明州表示，台糖產品早年是台灣外匯主要來源，佔比曾高達七成多，台灣社會的演進跟轉變，都跟糖業有關，這些史料是台灣重要的文化資產。

當年政府選定台鐵、省公路局各執行兩次反共抗俄列車，但宣傳成效與吸引參與人數不及僅發出一班列車的糖鐵，台糖副總蕭基淵受訪提到，當年台糖鐵道是為了運送原料，全台曾有長達三千多公里鐵道，比台鐵更深入各地農村，網絡更綿密，可接觸更多基層民眾，政府可能因此選定台糖來推動當時基本政策。

曾參加宣傳列車工作的台糖員工多已凋零，現年97歲、當年曾負責駕駛宣傳列車的老司機陳景春指出，他負責行駛新營到官田、南靖兩站，因為車頭掛有蔣介石肖像的畫板，他到站後不敢亂跑，都在駕駛室內待命看守，受指派司機員戴帽並穿著正式的卡其制服，非常講究。

台糖反共抗俄列車行駛的糖鐵南北平行預備線，不僅是彰顯早年台灣糖業輝煌歷史，也見證當年兩岸仍在零星交戰下的時代氛圍，參與擘劃此一鐵道系統的台糖首任總經理沈鎮楠及台糖幹部林良桐、邵毓秀、雷大効，還有國民黨前主席洪秀柱父親洪子瑜等人，在白色恐怖期間都因糖鐵遭誣陷，或被槍決或被送綠島囚禁，一度消失在台糖內部檔案，曾吉賢表示，這本書的發表只是開始，台糖許多幹部都很有心在保存文物，將來可以主動書寫、發行甚至倡議文化資產保護。