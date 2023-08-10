88會館負責人郭哲敏涉及地下匯兌及洗錢，去年10月潛逃出境，持柬埔寨護照在東南亞逃亡流竄，上月於泰國落網，10日下午被遣返回台，大批荷槍實彈警員戒護押解，將郭押回新北地檢署，因郭哲敏涉銀行法、貪瀆等重罪，今天晚間11時複訊後檢察官諭知聲押禁見。

檢方指出，經過5小時訊問，諭知郭聲押禁見，至於法院是否准押，須到11日上午才會開庭。

郭哲敏去年10月26日潛逃出境，滯留國外，新北地檢去年11月11日以違反銀行法、洗錢防制法、妨害自由及詐欺等罪發布通緝，並註銷護照。

檢警調查，2018年郭哲敏經營睿世科技公司，從事人民幣、港幣、台幣及美元異地換匯，經手地下匯兌資金達經手匯兌金額至少27億，賺取匯差獲利逾1億；調查局再掌握，郭經手金額高達200億，目前仍在清查偵辦中。

檢警表示，郭持柬埔寨護照以泰國菁英簽證身分，去年10月26日入境新加坡，今年7月上旬自東京搭機入境曼谷，泰國移民局先註銷菁英身分，上月27日逮捕郭。