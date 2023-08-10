韓志旼（右）和李暋起在劇中攜手辦案。（Netflix提供）

SUHO笑說不需要再有其他超能力。（Netflix提供）

韓劇《摸心第六感》今（10日）在首爾舉辦記者會，導演金鉐潤率主要群韓志旼、李暋起（前譯：李民基）、EXO成員SUHO（金俊勉）出席。韓志旼飾演的幽默獸醫「奉藝奮」，擁有觸摸屁股就可以看到過去的超能力，之前預告曝光後，曾掀起性騷擾疑雲，對此，導演金鉐潤向觀眾打包票：「大家不用擔心，劇播出後自然就會消除這方面的疑慮了。」

導演現場被問到為何會將劇名取名為「힙하게」並簡稱「Hip」，導演解釋說，其實「Hip」在韓國有「獨特」的意思，加上主角奉藝奮其實要用手觸摸各種動物的屁股，才能發揮自己的超能力，所以特別用「Hip」來去代表奉藝奮獨有的超能力，也同時帶有雙關的意思，並稱「我認為整體的脈絡非常重要，沒有前後文的參考，可能會有不同的感受」，因為預告只有展現了某部分，請大家等待實際播出後再下定論。

《摸心第六感》故事發生在宛如世外桃源無盡市，一位名叫奉藝奮（韓志旼飾）的熱心鄉村獸醫意外獲得讀心術的超能力，使她能夠看到動物和人類的過去。她與一名來自首爾雄心勃勃的精英刑警文壯烈（李暋起飾）攜手合作，文壯烈需要奉藝奮的超能力以重返首爾的職位。不過這對「笨拙」的搭檔捲入了一系列的殺人案件，2人的合作關係也遠遠超乎了想像。

導演金鉐潤和編劇李楠圭曾因《老處女日記》和電影《朝鮮名探長：烈女門秘辛》中的幽默風格，以及在《如此耀眼》中所傳遞的溫馨感而受到讚賞，再度攜手合作也引發觀眾期待，導演金鉐潤說：「這次必須將喜劇、浪漫、懸疑、驚悚元素交互融合在一起，實際上是非常難的挑戰。雖然劇情可能會走向懸疑，但相信觀眾看到最後一定還是能找到幽默的元素，並開懷大笑！」韓志旼也說到：「原本以為這是一部浪漫喜劇，結果到頭來發現完全不是！這次結合這麼多元素還有不同的情境在奉藝奮身上，大家一定能夠發現這個角色有趣的地方！」

最後，眾人都被問到最想要何種超能力，因為所屬團體EXO每位成員出道時都各自有1個虛構超能力的設定，SUHO笑說已有「創造水」的能力，所以不需要再有超能力，但這個回答引起其他人反駁韓志旼、李暋起皆說，大家從來都沒有看過這個超能力。韓志旼則說，自己希望能夠穿越時空，去見到自己離開的親友跟寵物，李暋起提到，每次被問到這題的答案都會改變，「不過我就是想要有一個屬於自己獨一無二的超能力，所以現在沒有正確答案」，讓現場笑翻。

《摸心第六感》將於本周五（12日）在Netflix上線。