日本頂尖女優三上悠亞拍過上百部謎片，紅遍全亞洲，下周三她即將引退，來台出席「TRE台北國際成人展」，吸引大批粉絲買票入場，沒想到日前一名粉絲在網上抱怨花快4000元買銀卡，卻在親密互動環節被敷衍，對此，另一名粉絲替三上悠亞平反，意外曝光帥哥經紀人的俊美長相。

日前一名網友發文大吐口水，表示為了跟三上悠亞近距離互動花了近4千元，然而實際參與活動後，卻大嘆：「太敷衍了吧」，他表示當時進場後，把手機交給經紀人，跟三上悠亞握手椅子上拍照，也一起比Ya、愛心、手指愛心，之後簽完名就被請出去，但原PO越想越覺得不對勁，認為官網聲稱可十指緊扣，最後卻沒做到，不如去參加握手會，並詢問大眾的意見。

文章曝光後引發不小的討論，也登上新聞媒體版面，但另一名粉絲互動完並不這樣想，帥哥經紀人爽快答應自拍要求，但事後爬文才發現，此舉算是破例，感動地說：「可能我的應援板跟很長的信，或是身為女粉感動經紀人了吧」，原PO也說進入簽名環節時，向三上悠亞表達喜愛，並稱希望她能以女優以外的身分來台，三上悠亞也很有禮貌回應，送客時，也很親切地送粉絲離開。

至於三上悠亞沒十指緊扣被炎上，粉絲表示可理解粉絲因與期待有落差，產生憤怒的心情，但她認為這並非三上悠亞的錯，表示可能是主辦單位沒跟經紀公司溝通好，官網聲稱可十指緊扣，但經紀公司無法同意，基於尊重，粉絲才會沒有這個互動，希望大家都可以尊重偶像，不要做出讓對方不舒服的事情。

值得一提的是，原PO附上三上悠亞帥哥經紀人「かへみ」（Kahemi）的側拍照，高挺鼻樑跟深邃五官，加上184公分的高壯身材，模樣相當英俊，讓網友紛紛暴動，據了解，三上悠亞2022年自立門戶，成立自家經紀公司後，仍跟他保持合作關係，也時常拍三上悠亞睡覺的照片，還會一起拍抖音的影片，因此常被誤會為男女朋友關係，但其實經紀人已有對象。