本週四（10）基本粒子「緲子」（μ, muon）在美國實驗室的一場實驗中展現的奇特搖晃，讓科學家們開始懷疑他們在當代物理學上面的理解，可能漏掉了某些東西，或許是一些未知的粒子或力量被我們不小心忽略了，這是一個很大的思考盲點。

據《路透社》10日報導，緲子是一種帶有一個單位負電荷、自旋為1/2的基本粒子。緲子與同屬於輕子的電子和陶子具有相似的性質。美國研究人員今天宣布了有關緲子，這種帶有磁性和負電荷的粒子，類似於其表親電子，但質量大了200倍的基本粒子，在美國能源部費米國立加速器實驗室（FNAL）的實驗中得到了一個新發現。

實驗研究了緲子在穿越磁場時的搖晃。緲子和電子一樣，具有微小的內部磁鐵，這使它在磁場中搖晃 —— 向是陀螺儀在磁場中的軸一樣「進動」。

但是根據實驗測得的數據，這種搖晃的速度與基於粒子物理學標準模型的預測相比，有相當大的變化。該模型解釋了物質的基本構建塊如何通過宇宙中的4種基本力量相互作用。

根據2021年公布的數據，這項新的研究發現持續暗示著某種神秘因素的作用，研究人員試圖解開理論預測與實際實驗結果之間的差異。