6日，印度海德拉巴1名20歲男子到女友家，準備來個披薩約會，女友爸爸卻在過程中經過女友房門外，男子因為怕被女友爸爸發現，於是便爬到陽台外側，並抓住旁邊的電纜，不幸的是，這名男子沒抓好電纜與陽台，竟失足從4樓墜落地面，送醫之後搶救不治。

今年20歲的穆罕默德邵依布（MohammedShoaib）來自印度海德拉巴，在當地1家麵包店工作，6日時他在女友房間外的陽台，不小心失足墜樓身亡，據當地警方表示，當天穆罕默德到女友家，本來是想和女朋友一起吃披薩，當情侶倆在陽台共度美好時光時，門外突然響起女友爸爸的腳步聲，穆罕默德怕被女友爸爸發現，於是便爬到陽台外躲了起來。

穆罕默德爬到陽台外側，並抓住一旁的電纜保持平衡，沒想到電纜沒抓好，穆罕默德竟就這樣從4樓陽台跌落地面。事後，穆罕默德被緊急送往奧斯馬尼亞總醫院，在經過搶救之後，仍舊於當地時間凌晨5點30分左右宣告不治。

穆罕默德的爸爸向警方報案，他認為兒子是遭到謀殺，目前當地警方正積極調查穆罕默德墜樓的細節，以確認他的死究竟只是意外，還是另有原因。

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