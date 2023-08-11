近日中國江西景德鎮查獲1起青少年吸毒案件，1名謝姓少女在18歲生日時，許下生日願望，希望能和江姓男友一起去滑冰，而她的男友卻表示可以帶她去「溜冰」，還說這比滑冰好玩，謝姓少女答應了男友的邀請，這才發現原來江男所說的「溜冰」，竟是吸食冰毒，兩人先後數次在江男的租屋處吸毒，最終被當地禁毒大隊查獲。

8月7日，根據中國江西省景德鎮當地警方表示，1名謝姓少女，在18歲生日當天，向江姓男友許願，提出想要去滑冰的想法，江姓男友一聽，立刻表示可以帶她去「溜冰」，還說這可比滑冰好玩多了。謝姓少女不疑有他的答應男友邀約，並跟著他回到租屋處。

怎料到家後，江男卻拿出了吸食冰毒的冰壺和1包冰毒，隨後將其點燃，供謝姓少女吸食，不諳世事的謝姓少女，就這樣被男友拐進毒品的騙局。在之後的1週裡，兩人更2次在江男租屋處吸食冰毒，最終被景德鎮禁毒大隊抓獲。

經過檢警訊問，江姓男友和謝姓少女，都對吸食毒品的違法行為供認不諱，江男被處以治安居留，而謝姓少女則是因自身吸毒，及容留男友吸食毒品，涉嫌違反容留他人吸毒罪，被採取刑事強制措施，目前案件其他細節，仍待當地警方調查釐清。

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