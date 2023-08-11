去(2022)年臺灣文博會熱門首發展覽「Ms. Perfume 美力年代」，即日起於哈瑪星「原愛國婦人會館」好評回歸！第二檔展覽「美力年代Ⅱ」邀請4組女性創作者融合高雄靠山臨海元素，透過創作探討身體與環境的關係，一樓規劃主題市集和女性課程，展現多元化女力之美。

美力年代Ⅱ ──我的身體是一座山，是一片海

「站在這裡注視這些文字的你，還記得剛剛走路前來展場的感覺嗎？走來路上除了感覺熱，呼吸的感受會是什麼呢？如果用顏色形容的話，請問今天來看展覽的你，呼吸是什麼顏色？」來到山海交錯的哈瑪星，沿登山街步入愛國婦人會館，「美力年代Ⅱ」展覽以關於環境和感知的詰問作為開場白，引導觀看者走入創作者的世界。

沿著階梯步上二樓，展場將寬闊空間分割成4組創作情境，首先迎面而來的是剪紙藝術家Wuba Yang的作品「風在柴山散步」，使用立體塑形技巧，各種造型的紙蕨栩栩如生從天而降，在微風中飄盪著生命力。另3組情境作品則由自由潛水教練Vit、瑜伽行者佳俞與藝術家施絜晴、行為藝術家黃萱等女力創作者，以「我的身體是一座山，是一片海」為題，共同探索身體的覺察與對自然環境的觀察。

剪紙藝術家Wuba Yang作品「風在柴山散步」，以其擅長的立體紙植物雕塑，重現兒時記憶中的柴山散步道。(攝影/Naru)

Wuba Yang說，她從小在鹽埕、鼓山一帶長大，回憶起小時候在柴山散步時的風景，以柴山常見的蕨類植物構成一道漂浮在空間中的柴山散步路徑。觀看者隨著腳步移動時帶動的風，會讓紙蕨跟著微微飄動，彷彿與創作者Wuba Yang共同穿越童年，騎自行車吹著晚風，造訪柴山與哈瑪星。

在高雄長大的自由潛水教練Vit，帶來影像作品「同族」及體驗型創作「潛眠」兩樣作品。(攝影/Naru)

場景從郊山，轉換到自由潛水者Vit所帶來的海洋情境。小房間裡是一個模仿海洋漂浮的大型充氣墊，躺在墊子上盡情敞開四肢，感受無重力的漂流感，仰望上方從水中探望水面的投影畫面，這一刻彷彿置身大海，暫時拋開煩惱，讓身心沉浸在放鬆和緩的狀態。Vit表示：「這就像自由潛水下潛前的調息，大腦切換到降速模式，所有一切連同時間的體感變得很不一樣，五感放大，心跳也都降緩，消融了夢與現實的分界。」

瑜伽行者佳俞與藝術家施絜晴聯合創作的「山是遊樂場，身體是山」引導參觀者走入山林，讓每一個行動化為與自然對話的語言。(攝影/Naru)

拐個彎，走進一座用心聆聽的感官森林，把鞋襪脫掉，赤腳踏在鋪滿松針、樹皮、落葉的地面，拿起耳機傾聽大自然的聲音，腳尖傳來刺刺癢癢的觸感，香杉氣味充滿鼻腔，彷彿帶領觀看者走入山林，內心的原始本能也被喚醒。

「山是遊樂場，身體是山」作品以森林造景搭配林間瑜珈的照片和文字，分享並呼應身體與自然對話的探索經驗。創作者佳俞與施絜晴表示：「所有療癒都只發生於內在，只是我們太習慣往外尋求解藥，遺忘了自身原有的療癒能力。」

行為藝術家黃萱的系列作「In-House」，選擇了一些平常帶給人們舒適或親密感覺的家具，與具有不同挑戰性或困難的姿態結合，成為新的複合體。(攝影/Naru)

有別於3組位藝術家的自然呼喚，行為藝術家黃萱表現出「人」與家具的連結，將沙發、床墊等一些平常帶給人們舒適或親密感覺的家具，轉變成穿戴在身上的配件，並結合不同挑戰性或困難性的姿態，成為新的複合體。談及本次展覽中「人」與「物」結合的創作動機，黃萱解釋：「身為女性創作者，又以身體做創作，我其實也時常在避免讓作品的討論陷入性別的議題，不是討論女性的處境，而是回歸關於『人』生存的狀態。身體一直都是很龐大的主題，是每個人一輩子的容器，我們怎麼樣使用這個容器，又遇到什麼樣的限制是我很感興趣的。」

「薰寫」系列講座延續婦女會館過往的女性教養背景，推出女性成長與鹽埕在地文化相關的課程和體驗活動。(圖片提供/高市府文化局)

高市府文化局表示：「原愛國婦人會館原本是日治時期婦女社交集會、學習技藝的場地，因此我們以女性教養的歷史背景，展現當代女性設計影響力之外，一樓空間則規劃市集和講座，並規劃鹽埕散步、十人十色百合花胸針等一系列女性課程。」此外，8月課程將以「涼涼海風」為主題，規劃臺日文化、海洋和冰品等一系列課程，串聯藝術與在地社區文化，多元樣貌展現鮮活的女性形象與力量。

一樓精選女性相關文創商品，除平日攤位之外，假日還會邀請相關品牌舉辦特色市集。(圖片提供/高市府文化局)

• 美力年代Ⅱ

地址：高雄市鼓山區登山街28號 原愛國婦人會館

日期：112年6月10日至113年6月10日（免費參觀）

時間：10：00〜17：00，週一休

本文作者：Naru

(本文摘自《高雄畫刊》2023/08)